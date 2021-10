L'Excel Mouscron lance enfin sa saison!

La victoire était quasiment obligatoire à Virton. Elle a été acquise avec maîtrise. Cette fois, l’Excel a su tuer le match. Au classement, Mouscron se rapproche à trois points de Virton. Enfin également!

Buts: 41e Lepoint (0-1), 88e Carcela (0-2). VIRTON: Sadin, Bidi, Rizzo, Droehnle, Ghazoini (62e Sula), Touré (18e Bukusu), Kryeziu (74e Karamoko), Guillaume, Allach, Aabbou, Anne. MOUSCRON: Gillekens, Duplus, Angiulli, Taravel, Mohamed, Bocat, Lepoint, Bakic (67e Myny), Ribeiro (62e Carcela), Tainmont (82e Vroman), Chevalier. Cartes jaunes: Touré, Angiulli (67e Dekuyper), Lepoint, Karamoko. Arbitre: M. Vermeire.

Le déplacement au stade Yvan Georges doit rappeler de bons souvenirs aux supporters hurlus. En 2012, le RMP d’alors était venu chercher une 2e montée consécutive en conservant le 0-0 sur la pelouse virtonnaise. La D2 lui ouvrait alors les portes. Mais cette époque de succès semble bien lointaine à Mouscron. Celle du soutien populaire aussi… Neuf ans plus tard, ce n’est pas le titre que l’Excel vient jouer en Gaume mais bien un premier espoir de conserver son rang dans celle qu’on appelle désormais D1B. Et devant un parcage visiteur désespérément vide pour la troisième fois de suite.

Trois points pour Mouscron au coup de sifflet initial. Six de mieux pour l’Excelsior, autant dire que la victoire était capitale pour les troupes de José Jeunechamps. Et on peut dire qu’elles l’ont bien compris en livrant une prestation pleine!

Le coach conservait sa tactique habituelle mais redonnait une titularisation à Tainmont et Ribeiro, laissés au repos contre le Standard. Un duo qui était proche de trouver l’ouverture au quart d’heure. Le Brésilien ouvrait parfaitement pour le Français. Malheureusement, il loupait son contrôle et était stoppé par Sadin. Le portier intervenait dans la minute face à Chevalier, aussi lancé par Ribeiro.

Depuis la déroute à Lommel, le matricule 216 montre du mieux. Il l’a confirmé lors de son plus long déplacement de la saison. Défensivement, cela restait bien organisé. L’apport d’un patron supplémentaire, Fred Duplus, faisait clairement du bien. Et cette fois, les Hennuyers avaient le bon goût de concrétiser leur période forte. Si Ribeiro oubliait de frapper et provoquer la colère de Chevalier, la suite de l’action amenait le but de Lepoint sur passe de son ancien équipier à Courtrai. Directement, José Jeunechamps mobilisait ces gars: «Soyez vigilants sur les minutes qui suivent un but». L’entraîneur ne sait que trop bien la difficulté de gérer un score depuis le début de la saison. C’était la 4e fois depuis le début de saison après Deinze, au Lierse et contre le RWDM. Mais pour la première fois, l’avantage restait jusqu’à la pause! Restait alors à le conserver voire à l’améliorer pour tuer la rencontre. Chevalier passait deux fois proches. Mais il touchait une fois la latte puis voyait sa tête repoussée par Sadin. Le portier gaumais était beaucoup moins alerte sur une frappe lointaine de Carcela (0-2). La joie de l’ensemble du onze et de l’ensemble du banc prouvait à merveille la récompense d’une grosse débauche d’effort!

La victoire fera du bien dans les têtes. Elle le fait aussi au classement car Mouscron revient à trois points de son adversaire. Tient-on enfin le vrai début de saison hurlue?