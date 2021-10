Le bulletin des Hurlus: La tête rageuse de Lepoint résume la volonté mise par Mouscron

Mouscron s’est imposé 2-0 dans un match capital pour son maintien.

Nick Gillekens 7

Il n’a pas eu énormément de travail mais il est intervenu comme il le fallait à la 49e pour garder son équipe dans le bon.

Frédéric Duplus 7

Titularisé sur le flanc droit, il a assuré son travail défensif et son rôle de coaching. Un vrai plus pour l’équipe quand il est en pleine possession de ses moyens.

Manuel Angiulli 7

Il contre bien Allach à la 20e. On l’a senti très motivé face à son ancienne équipe. Il a géré après sa jaune mais sort blessé. Remplacé par Myny (nc).

Jérémy Taravel 7

Il revient bien dans le coup physiquement et retrouve forcément plus d’aisance. Il a tenté son habituelle sortie balle au pied. Superbe retour devant Sula.

Dimitri Mohamed 7

Il confirme le bon match qu’il a effectué contre le Standard. Il semble prendre goût à son nouveau poste dans l’axe.

Éric Bocat 7

Il est également en grande forme. Il a bien fermé son flanc et n’a pas hésité à se projeter quand il le pouvait.

Christophe Lepoint 8

Il ouvre le score d’une tête rageuse peu avant la pause. Mais il prend un carton qui le privera du match face à Deinze. On pointe par contre sa bonne gestion lors du conflit entre Chevalier et Ribeiro.

Marko Bakic 6,5

Un match correct du milieu monténégrin. Il a coupé de nombreuses trajectoires. Une petite frayeur sur une passe en retrait loupée. Remplacé par Dekuyper (nc).

Lucas Ribeiro 6,5

De retour dans le onze, il a deux magnifiques ouvertures au quart d’heure. Il doit parfois lâcher plus vite et surtout améliorer sa condition. Il était cuit à l’heure. Remplacé par Carcela (7) qui délivre le sien en inscrivant le 2e.

Clément Tainmont 6,5

Il est passé proche de l’ouverture du score mais pousse son ballon trop loin. On l’a senti plus en jambes sur quelques actions. Remplacé par Vroman (nc).

Teddy Chevalier 7,5

On le sentait frustré de ne pas se montrer décisif pour l’équipe. Son assist pour Lepoint l’a rassuré. On n’a par contre pas compris son coup de sang envers Ribeiro… Il touche la latte et se crée une belle occasion de la tête.