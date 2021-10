Imbroglio autour des cinémas

C’est ce qu’on appelle mettre la charrue avant les bœufs: soucieuse, sans doute, de freiner le moins possible les spectateurs désireux de se rendre en salles (et d’y consommer snacks et boissons) à l’aube d’un congé scolaire, la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) annonçait, mercredi, par voie de communiqué, qu’elle avait «décidé d’uniformiser les mesures pour tout le pays et de contrôler le CST dans tous les cinémas du territoire.»