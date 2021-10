Farid répond à votre question météo: pourrez-vous faire du jogging ce samedi?

La question du jour à Farid est celle de Frédéric de Bléharies (Président du Bléharies Athletic Club Hainaut) «Bonjour Farid, notre club de running organise ce samedi 30 octobre à 15H sa course «L’automnale» au départ de Bléharies. La météo est incertaine, peux-tu nous envoyer du soleil?» Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

+ Posez vous aussi votre question à Farid pour vendredi en lui écrivant ici: farid-meteo@lavenir.net + Consultez la météo dans votre région

Alors ce samedi matin, nous subirons l’arrivée d’un front chaud avec de fines pluies persistantes et peut-être une parenthèse un peu plus sèche mi-journée. Malheureusement, un front froid arrivera fin d’après-midi avec des pluies un peu plus copieuses et du vent de 50 km/h orienté sud. Il faudra compter sur 2-3 heures de bonnes précipitations dont le timing n’est pas encore acté mais il se situerait entre 16 et 20 H. Avec un peu de chance, la course échappera au gros mais de préférence, prévoir vêtements adaptés mais pas trop épais car il fera encore doux pour les coureurs.

Et ailleurs sur le pays?

L’ambiance sera déjà triste le matin avec l’arrivée d’une onde pluvieuse depuis la France. Des précipitations plutôt faibles sur une large bande centrale du pays et un peu plus marquées sur le littoral l’Ardenne (côté sud) et Liège. Fin de matinée et début d’après-midi, il pourrait faire un peu plus sec dans le secteur chaud sauf sur le relief ardennais et le sud-est.

L’après-midi, beaucoup de nuages et un peu moins de pluie mais le front froid va s’engager par les Flandres avec davantage de pluie qui traversera le centre en fin d’après-midi. Le vent de sud sera assez fort devenant fort mi-journée (65 km/h) avant de faiblir vers 45 km/h fin de journée où un temps sec reviendra partout avec même des éclaircies durant la nuit.

Dimanche sera calme avant le retour de précipitations soutenues fin d’après-midi sur le centre et en soirée sur le sud et l’Ardenne. Vent fort de secteur sud et températures toujours douces avant une chute lundi.