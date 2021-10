Edward Still veut repartir du bon pied après l'élimination en Coupe: «Ce genre de défaite alimente ma flamme»

L’entraîneur du Sporting a beaucoup discuté avec ses joueurs après l’élimination en Coupe de Belgique, mercredi. Et espère reprendre sa marche en avant ce samedi contre Eupen (16h15).

La sortie de route en Coupe de Belgique, mercredi contre Lommel (0-0, 3-4 tàb) est difficile à digérer au Mambourg. «On a discuté avec le groupe pour essayer de tourner les événements dans un sens positif», a raconté Edward Still ce vendredi en conférence de presse. «Il faut évacuer cette frustration, l’accepter et en tirer les leçons. Cette défaite contre Lommel n’était pas une contre-performance mais un contre-résultat. Le contenu était bon, on s'est créé beaucoup d'occasions et on n'a pratiquement rien concédé. Il faut respecter l’adversaire, on l’a encore vu hier (NdlR: Westerlo, équipe de D1B, a éliminé l’Antwerp).»

À titre personnel, l’entraîneur carolo vit sa première grande déception de sa jeune carrière de T1. «Ça ne fait qu’alimenter ma flamme. Ça me pousse encore plus pour être plus ambitieux pour les prochains matches.»

Ce samedi, Charleroi, qui reste sur un 6 sur 6 en championnat, espère reprendre sa marche en avant en accueillant Eupen, qui compte 20 points également. «On voit que c’est une équipe très à l’aise en déplacement et qui joue sans complexe», a prévenu Still.

Trois retours, Bedia saute

Pour ce match, mine de rien très important psychologiquement et mathématiquement, Kayembe et Knezevic, laissés au repos mercredi, réintègrent la sélection. Guéri, Nicholson effectue également son retour. Bedia, lui, se retrouve hors de la liste des 21.

La sélection: Koffi, Desprez, Chiacig; Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Wasinski, Bessilé; Ilaimaharitra, Morioka, Gillet, Zorgane, Tchatchoua, Zedadka, Gholizadeh, Kayembe, Fall, Benchaib, Nicholson, Zaroury, Ferraro.

Blessés: Willems, Nkuba, Descotte.

Non-repris: Boukamir, Lokembo, Ozornwafor, Bedia (choix).