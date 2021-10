La Bundesliga observera 2 mois de trêve en raison du Mondial au Qatar

La prochaine saison de Bundesliga, le championnat d’Allemagne de football, débutera le 5 août 2022 et fera une pause de deux mois entre la mi-novembre et la mi-janvier en raison de la Coupe du monde au Qatar et de la traditionnelle trêve hivernale.

La fédération allemande (DFB) a précisé vendredi lors de la publication du calendrier 2022-2023 que des matches de Coupe d’Allemagne lanceront la saison entre le 29 juillet et le 1er août.

Le Mondial se joue normalement l’été mais a été déplacé du 21 novembre au 18 décembre en raison de la chaleur estivale accablante au Qatar.

La Bundesliga fera une pause après la journée du 11 au 13 novembre et reprendra le 20 janvier 2023. Le championnat se terminera le 27 mai et la finale de la Coupe est fixée au 3 juin.