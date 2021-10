25 décès Covid à Bruxelles cette semaine, la Cocom appelle à la vigilance

Le taux de positivité est passé à 8,8% ce vendredi.

Les chiffres bruxellois du Covid ne sont pas bons, annonce la Cocom. "La Région de Bruxelles-Capitale enregistre une augmentation 30% à 40% de cas positifs et de 37% d'hospitalisations par rapport à la semaine passée. L'augmentation de patients Covid dans les unités de soins intensifs reste encore sous contrôle bien que l'on s'attend à une hausse dans les semaines à venir."

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) augmente toujours: "il atteint maintenant le taux de 695 ce vendredi contre contre 514 vendredi dernier. Les contaminations sont plus nombreuses dans les catégories d'âge les plus jeunes." Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) augmente lui aussi, passant à 8,8% aujourd'hui contre 7,6% une semaine plus tôt.

Quant à la valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade), elle reste au dessus de 1, à 1,16. "Les contaminations sont plus nombreuses dans le catégories d'âges les plus jeunes, notamment chez les Bruxellois.es entre 10 et 19 ans", détaille la Cocom ce vendredi.

Le nombre d'hospitalisations augmente lui aussi logiquement. Hier jeudi, 282 personnes ont été hospitalisées en région bruxelloise, contre 229 sept jours plus tôt. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois suit la même tendance: il est de 60 hier contre 60 vendredi dernier. "Tandis qu'on déplore 25 personnes décédées cette semaine en Région bruxelloise."

"Au cours des prochaines semaines, la phase 1A devra être activée dans les hôpitaux. Cela signifie que 25% de la capacité des soins intensifs devra être dédiée aux patients atteints du Covid, avec une possibilité de transferts et une coopération entre hôpitaux du pays."