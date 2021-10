Rappel de lasagnes Come a Casa vendues chez Delhaize

Freshmeals S.A demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. -

Attention si vous avez acheté ce produit.

FreshMeals S.A., en collaboration avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire la lasagne bolognese (1kg) de la marque Come a Casa de la vente et la rappelle auprès des consommateurs en raison d’une sous-cuisson possible du produit ce qui ne garantit pas sa conservation jusqu’à la date limite de consommation.

Il s’agit de lasagnes bolognese de 1kg de la marque Come a Casa avec une date limite de consommation au 22/11/21. Ces lasagnes ont été vendues à partir du 26 octobre. Elles ont été distribuées dans des magasins Delhaize.

Freshmeals S.A demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.