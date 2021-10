Marc Duvivier, ancien bourgmestre d'Ath, devant le tribunal correctionnel de Mons

Marc Duvivier, ancien bourgmestre d’Ath, et Gaëtan Cordier ont été entendus au tribunal correctionnel de Mons.

Marc Duvivier et Gaëtan Cordier ont enfin pu être entendus devant le tribunal correctionnel de Mons, vendredi matin.

Les préventions retenues à l’encontre de l’ancien bourgmestre d’Ath, Marc Duvivier, sont: faux par fonctionnaire, détournement et fausses domiciliations. Faux et prestations purement privées, au bénéfice de Marc Duvivier, étaient reprochés par la partie civile (Ville d’Ath), à Gaëtan Cordier. Après près de trois heures d’audience, les deux hommes ont plaidé l’acquittement et la suspension à titre subsidiaire. Le verdict sera rendu le 26 novembre prochain.

Des plaintes en 2018

Marc Duvivier avait décidé de se représenter seul devant la juge du tribunal correctionnel de Mons. Gaëtan Cordier était quant à lui accompagné de son avocat Maître Discepoli. La partie civile, la Ville d’Ath, était représentée par Maître Mayence.

L’affaire court depuis juillet 2018 lorsque deux échevins d’Ath ont porté plainte contre l’ancien bourgmestre, Marc Duvivier, qui aurait organisé des marchés publics factices au profit de la société de Gaëtan Cordier. Il aurait également établi des fausses domiciliations et payé ce dernier, aux frais de la commune, pour des prestations réalisées à titre privé.

Une précédente plainte similaire avait déjà été portée à son encontre, mais il avait pu bénéficier de la prescription des faits.

De la communication

L’avocat de la partie civile, Maître Mayence, révélait que «des marchés publics auraient mis en concurrence la société de Gaëtan Cordier avec trois autres sociétés à plusieurs reprises en 2013, 2016, 2017 et 2018». «Les sociétés mises en concurrence ne faisaient cependant pas des chantiers communaux leur core business alors que de nombreuses autres avaient été proposées. Les marchés publics allaient donc systématiquement être attribués à Gaëtan Cordier. Ce dernier aurait même réalisé quelques travaux à titre privé pour Marc Duvivier, mis aux frais de la commune. L’ancien bourgmestre d’Ath aurait également profité de son statut pour faire de fausses domiciliations afin de ne pas payer la taxe de logement inoccupé.»

Selon Maître Mayence, les intentions de l’ancien bourgmestre d’Ath étaient claires. «Gaëtan Cordier avait proposé ses services à la commune avant le début du marché public», poursuit-il. «Marc Duvivier l’avait alors mis en concurrence avec trois autres sociétés qu’il savait peu intéressées par des travaux communaux puisqu’il les avait déjà sollicitées auparavant. Ses intentions étaient donc claires, il voulait à tout prix que le marché revienne à Gaëtan Cordier. Pour la prévention de détournement, ce dernier aurait géré la page Facebook de Marc Duvivier à des fins personnelles mais facturées à la commune. Un service de communication se chargeait pourtant de gérer ses réseaux sociaux en qualité de bourgmestre. Le budget dédié à la communication de la commune était d’ailleurs réduit à néant en 2018 mais Marc Duvivier aurait rémunéré Gaëtan Cordier grâce aux articles 60. En ce qui concerne les fausses domiciliations, Marc Duvivier aurait également profité de sa qualité de bourgmestre pour changer le lieu de domiciliation de plusieurs familles à une adresse inoccupable comme en atteste le rapport des policiers.»

Bonne foi

Maître Discepoli, avocat de Gaëtan Cordier, affirme que «son client travaillait depuis de nombreuses années pour la commune d’Ath et n’avait pas été informé des changements du budget consacré à la communication». Il poursuit en disant, «que son client avait échangé des mails avec la Commune pour vendre ses services, mais qu’en aucun cas il était informé du lancement d’un possible marché public».

«Il avait d’ailleurs lui-même proposé des entreprises concurrentes afin de se disputer le marché avec elles. Il avait également fourni la grille de ses tarifs, sous demande de la commune, et apporté systématiquement des factures détaillées lors de ses précédentes collaborations. Sa bonne foi était donc totale. Il n’avait d’ailleurs en aucun cas travaillé pour la communication personnelle du bourgmestre mais bien suppléer le service communication qui se disait lui-même débordé.»

«Service pas performant»

Marc Duvivier a quant à lui rappelé que «le CRAC (Centre Régional d’Aides aux Communes) n’avait jamais émis de remarque sur le budget communal». «Le service communication n’était quant à lui pas performant d’où l’aide demandée à Gaëtan Cordier. Des articles 60 ont dû être mis en place afin de rémunérer la société de Gaëtan Cordier pour son travail réalisé avant la réduction du budget à néant. En ce qui concerne les fausses domiciliations, j’affirme que des citoyennes étaient logées dans les bâtiments indiqués à l’agent de quartier. Ce sont d’ailleurs elles qui m’avaient sollicité afin d’intervenir auprès de lui. Je regrette d’ailleurs qu’aucune enquête de voisinage n’ait eu lieu.»

Les deux accusés ont plaidé l’acquittement et la suspension à titre subsidiaire. Le jugement sera rendu le 26 novembre prochain.