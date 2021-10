Arnaud Bodart remet un chèque de 5.100 euros à une ASBL d'aide à la jeunesse

Le gardien des Rouches avait organisé une levée de fonds il y a quelques mois en faveur de l'ASBL.

Le nouveau capitaine des Rouches, Arnaud Bodart a remis un chèque de 5 100 euros à la Maison de l'Institut Michotte. Cette ASBL oeuvre à l'accueil et l'éducation d'enfants et de jeunes ados de 3 à 18 ans sous mandat du Service d'Aide à la Jeunesse et du Service de Protection Judiciaire.

Le gardien liégeois et sa compagne se sont déplacés en personne dans les locaux de l'ASBL pour remettre le chèque et passer un moment avec les enfants et éducateurs du centre. L'argent a été récolté suite à une levée de fonds organisée par Bodart en mai dernier.

"La somme récoltée sera utilisée afin de financer des adhésions à des clubs sportifs, des aménagements extérieurs avec modules de jeu pour les plus petits et d'autres aides permettant aux jeunes placés dans l'établissement de s'épanouir grâce à la pratique du sport", peut-on lire dans le communiqué de l'ASBL.