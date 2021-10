Deux chantiers sur des routes d’Ath, la semaine prochaine

Voilà des années déjà que la rue de Soignies, à Ath, est endommagée et «neutralisée» sur plusieurs mètres. ÉdA – 50258062398

Deux axes routiers d’Ath, la Route de Lessines et la rue de Soignies, vont faire l’objet de réparations, la semaine prochaine.

La société Delbart va procéder à des réparations ponctuelles de voirie avec pose d’hydrocarboné le long de la route de Lessines à Isières. Durant les travaux, la circulation sera déviée via la Place d’Isières, le chemin de la Placquerie, la rue du Haut Aulnoy, la rue de la Sille, la Place de Meslin et chaussée de Bruxelles.

La rue de Soignies sera également déviée pour des réparations, via la rue du Chemin de Fer, la rue de Liessies et la rue de Saint Julien. Les travaux sont prévus entre le 4 et le 10 novembre.