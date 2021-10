Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 29 octobre.

1. BELGIQUE

Tracing scolaire: bientôt un call center pour soutenir les écoles du réseau libre

Les directions des écoles secondaires du réseau libre doivent continuer à gérer le tracing jusqu’au congé de Toussaint. Mais elles ne sont plus seules.

Le Commissariat corona insiste sur les mesures visant à alléger le travail des médecins

Il n’est pas obligatoire d’appeler immédiatement son généraliste après un contact à haut risque avec une personne infectée par le coronavirus et, à partir de la semaine prochaine, les personnes pourront juger de l’opportunité de faire un test ou de consulter un médecin en cas de symptômes.

La moitié des entreprises belges investit dans la ventilation des lieux de travail

Un peu plus de la moitié des entreprises belges (55%) a indiqué avoir prévu un système de ventilation supplémentaire à la simple ouverture des portes et fenêtres, selon une enquête réalisée par Liantis auprès de plus de 1.500 sociétés et publiée vendredi.

Le congé de vaccination élargi à l’accompagnement d’un enfant mineur

Le congé de vaccination pour les travailleurs, entré en vigueur en avril et qui permet de s’absenter afin de se faire vacciner contre le coronavirus, est élargi, annonce vendredi le ministre de l’Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne.

2. RÉGIONS

En manque de personnel, le Chirec doit transférer des patients Covid

Le médecin-chef du Chirec de Braine-l’Alleud est très inquiet pour cette quatrième vague, alors que les patients aux pathologies «classiques» affluent.

La troisième dose à partir du 10 novembre à Braine-l’Alleud

Les quatre lignes de vaccination qui seront rouvertes au stade communal seront accessibles du mercredi au samedi, uniquement sur rendez-vous.

3. MONDE

Le Sénat français refuse d’étendre le «pass sanitaire» jusqu’à l’été

Le Sénat français, dominé par l’opposition de droite, a refusé jeudi d’étendre jusqu’au 31 juillet 2022 le recours au «pass sanitaire» contre l’épidémie de coronavirus, engageant un bras de fer avec la majorité du président Emmanuel Macron.

L’OMS Europe lance un appel pour que les écoles restent ouvertes

Le bureau régional européen de l’Organisation mondiale de la santé lance vendredi un appel pour que les écoles restent ouvertes.

Des centaines de vols annulés pour faire face à des flambées sporadiques de Covid

Les aéroports de Pékin ont annulé vendredi des centaines de vols et les conditions de déplacement ont été renforcées à travers la Chine pour lutter contre l’apparition de foyers épidémiques de Covid-19.

Les soins de maternité ont été perturbés à cause du Covid

La pandémie de Covid-19 a perturbé les soins de maternité dans le monde, selon une enquête menée en ligne par l’Institut de médecine tropicale d’Anvers (IMT) auprès de plus de 1.000 prestataires de soins.