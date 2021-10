Pas (encore) besoin de CST pour aller au cinéma ce week-end

La Fédération des Cinémas de Belgique a tenté d’accélérer la mesure mercredi, par voie de communiqué. Mais le CST ne sera pas nécessaire pour accéder à une salle de cinéma avant ce lundi 1er novembre.

C’est ce qu’on appelle mettre la charrue avant les bœufs: soucieuse, sans doute, de freiner le moins possible les spectateurs désireux de se rendre en salles (et d’y consommer snacks et boissons) à l’aube d’un congé scolaire, la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) annonçait, mercredi et par voie de communiqué, qu’elle avait «décidé d’uniformiser les mesures pour tout le pays et de contrôler le CST dans tous les cinémas du territoire.»

Une annonce vite reprise par tous les médias, lesquels actaient l’officialisation de la mesure, et assuraient que « le Covid Safe Ticket (CST) sera nécessaire pour assister à un film au cinéma, dès vendredi». Sauf que la FCB est surtout représentative des gros complexes. Et que si elle avait bien sûr le droit d’inviter ses membres à anticiper la mesure, elle ne dispose d’aucun pouvoir législatif, ni contraignant, lui permettant de se substituer au décret voté le 20 octobre par le Parlement wallon.

Conséquence: le CST ne sera obligatoire qu’à partir de lundi pour accéder à une salle de cinéma, et pas avant. N’en déplaise à la FCB.