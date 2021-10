Saint-Ghislain: gros retard dans les travaux de la piscine

Le marché public doit être relancé.

Retour à la case départ pour la ville de Saint-Ghislain, qui doit relancer un marché public dans le cadre des travaux de rénovation de la piscine de Saint-Ghislain, fermée en avril dernier. L’entrepreneur qui avait décroché le marché n’a en effet jamais versé la garantie financière à la commune et n’est pas en mesure de le faire. Conséquence, ce dernier vient d’évacuer le matériel qui avait été entreposé et le marché a été officiellement résilié.

«Un marché public doit être relancé et le dossier doit repasser au niveau de l’organe de tutelle de la Région wallonne», précise Daniel Olivier (PS), bourgmestre de Saint-Ghislain. « Cela devait normalement être fait ce jeudi. Il faudra ensuite attendre la signature du ministre en charge des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke (MR). J’espère que c’est quelque chose qui interviendra aussi rapidement que possible. À partir de là, on pourra relancer le marché.»

Le bourgmestre n’entend pas se prononcer sur d’éventuels nouveaux délais. « Je ne vais pas jouer les madame soleil. Nous avons perdu beaucoup de temps, nous repartons d’une page blanche. Je ne peux donc qu’espérer que les choses puissent désormais se dérouler sans encombre.» La salle omnisports voisine de la piscine pourra quant à elle rouvrir début novembre. « Nous ne souhaitons pas qu’elle reste fermée en attendant la fin des travaux», ajoute le maïeur.

Une bonne nouvelle pour les écoles qui fréquentent les lieux alors que les travaux, une fois lancés, devraient s’étaler sur près de 400 jours ouvrables. Ils consistent au remplacement de la toiture et des châssis ainsi qu’à l’isolation du bâtiment, à la restauration des sanitaires et des vestiaires, à l’installation de panneaux photovoltaïques et en la création d’un bassin d’accoutumance pour les enfants.

Près de 3,3 millions d’euros doivent être consacrés à la réalisation de ces travaux d’importance. Mais d’ici à ce qu’ils soient terminés et à ce que les sportifs puissent venir refaire un plongeon, il faudra prendre patience.