Covid-19 | Chiffres, précautions, mesures pour soulager les médecins: le point du Centre de crise

Le Centre de crise et Sciensano ont fait le point ce vendredi sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays. Actuellement, tous les indicateurs continuent à augmenter, même si un ralentissement semble s’opérer.

«Nous observons actuellement une tendance à la hausse de tous les indicateurs de l’épidémie», a expliqué Yves Van Laethem en introduction de la conférence de presse hebdomadaire de Sciensano et du Centre de crise. «Cela se remarque dans toutes les régions et dans toutes les tranches d’âge. Il n’y a donc pas de moteur unique de l’épidémie.»

«On constate pour l’instant une augmentation des clusters dans les entreprises, dans les écoles (surtout en primaire) et dans les maisons de repos», poursuit le porte-parole interfédéral Covid-19. «Les suivis de contacts et les règles de quarantaine restent donc primordiaux. Pour les jeunes qui vont participer à des activités extra-scolaires, il n’est pas du tout aberrant de réaliser un autotest pour vérifier que l’enfant n’est pas porteur.»

Plus de 9 000 contaminations lundi

Entre le 20 et le 25 octobre, une moyenne de 6.096 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19. Il s’agit d’une hausse de 68% par rapport à la semaine précédente. «Ce lundi, on a même atteint sur un jour un nombre record de contaminations depuis novembre 2020 avec 9 358 cas détectés», précise le Centre de crise. «Cela dit, un ralentissement se remarque tant pour les contaminations que pour les hospitalisations.»

Entre le 22 et le 28 octobre, 129 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 38% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.417 personnes infectées sont hospitalisées (+37%), dont 258 traitées en soins intensifs (+11%). «On ne sait pas dire s’il y aura un effet retard sur les hospitalisations en soins intensifs», a commenté Yves Van Laethem qui s’attend à une augmentation de la pression sur les hôpitaux dans les prochaines semaines. «Il n’est pas exclu de passer à la phase 1B. Tout dépendra de nos comportements.»

Enfin entre le 20 et le 25 octobre, environ 15 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 17% par rapport à la période de 7 jours précédente. «Cela fait une centaine de morts par semaine. 1/3 des décès concernent des personnes vivant en maison de repos et de soins», précise le virologue.

+ LIRE AUSSI | Bilan Covid ce vendredi

Adapter ses contacts

Au vu de l’augmentation des indicateurs, le Centre de crise appelle à la prudence. «Nous devons faire un effort pour diminuer nos contacts. Surtout quand on voit des personnes à risque», insiste Yves Van Laethem. «Après 6 mois, le vaccin a moins d’activité chez les personnes de plus de 65 ans. Et peu d’entre elles ont reçu une troisième dose. Il faut donc rester précautionneux. Le Codeco de mardi allait aussi en ce sens.»

Des mesures pour alléger le travail des médecins

Dans son point du jour, le Centre de crise a lancé un appel à la population pour alléger le travail des médecins. Ceux-ci sont parfois submergés de demandes de testing. «Il n’est pas obligatoire d’appeler immédiatement son généraliste après un contact à haut risque avec une personne infectée par le coronavirus», a indiqué le Centre de crise. «À partir de la semaine prochaine, les personnes pourront juger de l’opportunité de faire un test ou de consulter un médecin en cas de symptômes. Ces deux mesures doivent alléger la pression sur les médecins généralistes inondés de demandes de tests.»