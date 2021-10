10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi

Reconnaissance pour le fromage de Herve (et d’autres); Non, le financement des écoles n’est pas égalitaire; Belle moisson du distributeur de jeux Geronimo Games... voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 29 octobre.

1. Le fromage de Herve promu en Europe

L’Apaq-W collabore avec ses confrères français et italiens pour faire connaître les onze produits wallons dont la qualité et le savoir-faire ont été reconnus par l’Europe.

2. Financement des écoles: «Nous sommes face à une inégalité de traitement»

Selon la législation en vigueur en matière de financement de l’enseignement en Wallonie et à Bruxelles, les réseaux subventionnés sont censés recevoir 75% de ce que la Fédération alloue à son propre réseau. Or, on en est loin. Décryptage.

3. Le distributeur de jeux «Geronimo Games» deux fois primé au concours du jeu de l’année

La Fédération belge du jouet a dévoilé ses cartes en octobre avec l’annonce des lauréats du concours du jouet de l’année. Et pour la deuxième année consécutive, le distributeur de jeux de société Geronimo Games repart les mains pleines.

4. À Clavier, Gwendo donne ses trucs et astuces pour un top maquillage Halloween

Gwendoline, de la «Malle à Gwendo», à Clavier, grime depuis 10 ans. Elle nous donne ses trucs et astuces pour un maquillage de Halloween simple et efficace.

5. L’expo Étoffe(s) au CTLM: l’art textile comme vous ne l’avez jamais vu

Direction le Centre touristique Laine & Mode, pour découvrir les créations de 21 artistes qui revisitent le textile. À découvrir dès ce samedi et ce jusqu’au 31 janvier 2022.

6. Tracing scolaire: bientôt un call center pour soutenir les écoles du réseau libre

Les directions des écoles secondaires du réseau libre doivent continuer à gérer le tracing jusqu’au congé de Toussaint. Mais elles ne sont plus seules.

7. Les gares de Rixensart, de Genval et de La Hulpe ont enfin leurs ascenseurs PMR

Cette fois-ci, c’est la bonne. Les travaux pour les ascenseurs PMR sont terminés. Leur mise en service n’est qu’une question de derniers réglages.

8. INTERVIEW | Klauss est sorti de son mutisme au Standard: «Je ne parlais même plus à ma femme»

Joao Klauss a mal vécu la série noire du Standard et son absence de buts. Et il veut voir les Rouches enchaîner contre Courtrai.

9. JEUX VIDÉO | Un jeu ou un sort?

Si Halloween est pour certains l’occasion de collecter les soucis dentaires, d’autres font la course aux bonnes affaires et au «Jump Scare».

10. Mitoma, irrésistible avec l’Union Saint-Gilloise et star au Japon: «Son triplé a fait la Une des journaux japonais»

Les performances de Kaoru Mitoma avec le club unioniste sont fortement suivies au Japon, son pays natal.

«Qui d’autre que lui? But de l’empereur, du génie, du samouraï: Kaoru Mitoma!»

Le nouvel Unioniste de 24 ans, arrivé en prêt depuis Brighton, a fait parler de lui lors de son fameux triplé en 45 minutes face à Seraing, au milieu du mois d’octobre. Les internautes japonais s’en sont donnés à cœur joie, eux qui suivent avec un grand intérêt ses performances sur le sol belge. «Son triplé a fait la Une des journaux, ils en ont parlé partout», lance Lionel Piguet, journaliste au Jsoccer Magazine.