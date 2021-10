P1: Les classements après 10 matches

Depuis mercredi soir, le classement de la P1 namuroise est quelque peu rentré dans l’ordre. Après un long enchaînement de reports, les 16 équipes sont enfin alignées, chacune avec 10 matches joués au compteur. L’occasion de faire le point après ce premier tiers.

Le championnat se met en pause ce week-end, pour laisser place à la coupe de la province. Toutes les équipes ayant joué le même nombre de matches, on en profite pour jeter un coup d’œil aux différents classements qui les concernent…

Classement général: une première tranche pour Ciney

Les Cinaciens n’ont pas réussi le sans-faute mais ont trusté la première place du tableau depuis l’entame de la saison. Avec 9 victoires pour une seule défaite (à domicile face à Biesme, 1-3) au compteur, la RUW totalise 27 points sur les 30 qui étaient en jeu durant la première tranche… qui lui revient donc sans aucune contestation. Les Biesmois, uniques tombeurs de Ciney jusqu’ici, sont son dauphin, avec 5 points de retard. Le podium de la P1 est complété par Spy (20 unités).

À l’autre bout du classement, alors que l’Union Dinantaise avait dans un premier temps occupé la dernière position suite à ses nombreuses rencontres de retard (et ses deux matches perdus sur tapis vert), c’est finalement un trio qui tient la lanterne rouge après ses 10 premiers affrontements parmi l’élite provinciale. Beauraing, Molignée et Malonne sont derniers, chacun avec 5 unités, 1 seule victoire, 7 défaites et 2 partages. La lutte pour le maintien est loin d’être finie.

Classement des buteurs: Florian, le meilleur des deux Fromont

Après être resté quelques semaines en tête, le trio Fromont-Digiugno-Claude n’est plus à égalité en haut du classement des buteurs de la P1 namuroise. L’Andennais Florian Fromont a profité du match d’alignement des Oursons ce mercredi soir à Fernelmont pour planter un 10e but, synonyme pour lui de la place, provisoire et seule, de meilleur buteur. Le Biesmois Nicolas Digiugno et le Cinacien Jérôme Claude restent en embuscade à une longueur de Fromont. Logan Bukran (Condrusien) et Maxence Quevrin (Grand-Leez) occupent la 3e place de ce classement.

Quelques rangées plus en dessous, à la 8e place précisément, on retrouve, avec 3 buts marqués, un autre Fromont, andennais lui aussi. Lukas n’est autre que le frère de Florian. À eux deux, les deux hommes ont inscrit 13 goals, soit presque la moitié des 28 que comptabilise l’équipe andennaise. Plutôt pas mal pour la fratrie. Entre les deux s’intercale Recep Turhan (5 buts) en tant que 2e meilleur buteur du RCS Andennais.

Classement des clean sheets: 5 hommes aux gants de fer

Tout comme au classement des meilleurs buteurs, la soirée d’alignement de mercredi soir a produit de légers changements au tableau des gardiens les plus imprenables. Grâce à une nouvelle clean sheet, Michaël Cordier, le portier loyersois (4-0 face à Biesme) a rejoint le leadership partagé de ce classement. Ils sont désormais 5 gardiens de but à avoir gardé 3 fois le zéro derrière en championnat. Aux côtés de l’ex-gardien pro, on retrouve Benjamin Legrand (Grand-Leez), Alexis Martinez (Chevetogne), Geoffrey Nicolas (Biesme) et Jérôme Rousseau (Nismes).

La deuxième place du classement est occupée par le Cinacien Noa Broos, auteur de deux copies parfaites avec les siens, à Malonne et contre Meux B. Neuf autres keepers ont réussi une clean sheet cette saison.