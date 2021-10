Plan de relance: 737 millions d’euros réalloués à la reconstruction des zones sinistrées

Après les inondations du mois de juillet, le gouvernement wallon a dû revoir son plan de relance.

Objectif: réallouer une partie des budgets - 737 millions d’euros exactement - pour créer un nouvel axe exclusivement consacré à la reconstruction des zones sinistrées. Au terme de longues semaines de discussions, la nouvelle mouture du plan a été dévoilée ce vendredi.

Concrètement, l’exécutif wallon a procédé à une révision d’une série de projets, sans préciser immédiatement lesquels mais dont il assure que «la viabilité n’est en aucun cas remise en cause». Un 6e axe, baptisé «Soutenir la reconstruction et la résilience des territoires sinistrés» , a ainsi pu être créé. Il a été doté d’une enveloppe budgétaire de 737 millions d’euros, soit moins que les 800 millions initialement annoncés.

Cette manne financière destinée à la reconstruction permettra notamment la remise en état des infrastructures régionales, en particulier les voiries, tunnels, voies hydrauliques, bassins d’orage et centres de formation endommagés pour un budget de 185 millions d’euros.

Quelque 465 millions seront par ailleurs consacrés à la remise en état des berges et de certaines parties de cours d’eau non navigables de manière plus résiliente. «Une des priorités est de réaliser des travaux de curage et nettoyages des cours d’eau afin de rétablir un écoulement des eaux sécurisant en cas de pluies importantes», a précisé le gouvernement. Ces travaux sont déjà en cours et devraient être finalisés en mars 2022 au plus tard.

Enfin, 10 millions d’euros iront à une réflexion dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour la reconstruction des zones sinistrées qui «doit impérativement tenir compte des risques liés aux changements climatiques».

Au final, la Wallonie dispose d’un plan de relance global doté d’un budget de 7,644 milliards d’euros d’ici 2024. Il rassemble les mesures du Plan wallon de transition, de Get up Wallonia, de la Facilité européenne pour la Reprise et la Résilience et celles désormais liées à la reconstruction des zones sinistrées par les inondations.