COP26: le pape presse les dirigeants «d’apporter des réponses efficaces à la crise écologique»

Le pape François a appelé vendredi les dirigeants mondiaux qui se réuniront à la COP26, le sommet pour le climat de l’ONU qui débutera dimanche à Glasgow (Écosse), à apporter «d’urgence» des «réponses efficaces à la crise écologique».

«Les décideurs politiques qui se réuniront lors de la COP26 à Glasgow sont appelés d’urgence à apporter des réponses efficaces à la crise écologique actuelle et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures», a-t-il indiqué lors d’une allocution diffusée sur la BBC.

A partir de dimanche, quelques 200 pays réunis pendant deux semaines à la COP26 essayerons en effet de s’accorder sur la façon de réduire davantage leurs émissions de CO2, avec l’espoir de contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Pour beaucoup, ce sommet de l’ONU constitue la dernière chance d’y parvenir.

Le pape a mis en garde contre une «menace sans précédent du changement climatique et la dégradation de notre maison commune». Mais selon lui, cette «succession de crises» environnementales, économiques, humanitaires et sanitaires qui frappent en ce moment la planète constitue peut-être aussi un moment avec des «opportunités» à saisir, «que nous ne devons pas gaspiller».

«La leçon la plus importante à tirer de ces crises est notre besoin de construire ensemble, afin qu’il n’y ait plus de frontières, de barrières ou de murs politiques derrière lesquels nous pourrions nous cacher», a-t-il explicité, fustigeant le repli sur «l’isolationnisme, le protectionnisme et l’exploitation». «Nous ne sortons jamais d’une crise seuls, sans les autres».

Le pape, âgé de 84 ans, ne se rendra pas lui-même aux négociations de la COP26, mais le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican, guidera la délégation du Saint-Siège.

François rencontrera cependant vendredi, en marge du G20, le président américain Joe Biden, qui est un catholique pratiquant, et le président sud-coréen Moon Jae-in, avant un premier tête-à-tête le lendemain avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Au début du mois, le pape s’est joint à près de 40 chefs religieux pour lancer un appel aux chefs de gouvernement présents à la COP26 afin qu’ils prennent des «mesures urgentes, radicales et responsables» afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.