NBA: Utah dernière équipe invaincue, Chicago et Golden State tombent pour la première fois

Grâce à sa victoire 91-122 sur le parquet de Houston, conjuguée aux défaites de Chicago contre New York (103-104) et de Golden State contre Memphis (101-104) jeudi soir, Utah est la dernière équipe encore invaincue cette saison en NBA AFP

Grâce à sa victoire 91-122 sur le parquet de Houston, conjuguée aux défaites de Chicago contre New York (103-104) et de Golden State contre Memphis (101-104) jeudi soir, Utah est la dernière équipe encore invaincue cette saison en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Derrière les 19 points de Bojan Bogdanovic et le double-double de Rudy Gobert (16 points, 14 rebonds), Utah a déroulé sur le parquet des Rockets pour décrocher un quatrième succès en autant de rencontres.

Un sans-faute qui permet au Jazz d’occuper seul la tête de la Conférence Ouest après la défaite après prolongation de Golden State contre Memphis, porté par les 30 points de Ja Morant. Du côté des Warriors, Stephen Curry (36 points, 8 assists) n’a pas pu faire pencher la balance pour ses couleurs.

À l’Est, Chicago a également connu sa première défaite de la saison en chutant face à New York. Malgré les performances de Zach Lavine (25 points), Nikola Vucevic (22 points) et Demar DeRozan (20 points), les Bulls n’ont pas su contenir les offensives de Kemba Walker (21 points) et RJ Barrett (20 points).

Au classement de la conférence Est, Chicago et New York présentent le même bilan de quatre victoires et une défaite et partagent la première place avec Charlotte et Washington, vainqueur 122-111 contre Atlanta.

Dans les autres matches de la soirée, Philadelphie a pris le dessus sur Detroit (110-102) et Dallas s’est imposé contre San Antonio (104-99).