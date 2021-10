Aucun problème pour Naples face à Bologne et Arthur Theate

Toujours remplaçant, Dries Mertens a assisté depuis le banc aux buts napolitains inscrits par Fabian Ruiz (18e) et par Lorenzo Insigne (41e sur pen et 62e sur pen) face à Bologne Photo News

Toujours remplaçant, Dries Mertens a assisté depuis le banc aux buts napolitains inscrits par Fabian Ruiz (18e) et par Lorenzo Insigne (41e sur pen et 62e sur pen) face à Bologne lors de la 10e journée de Serie A (3-0).

Le Louvaniste est entré au jeu à la 75e minute alors qu’Arthur Théate a joué toute la partie. Grâce à cette victorie facile, les Napolitains récupèrent la tête du classement à égalité avec le Milan AC avec 28 points alors que Bologne est 12e avec 12 unités.

Aux Pays-Bas, le RKC Walwijk s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe en sortant WIllem II (3-0). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Iliass Bel Hassani sur une passe décisive de Lennerd Daneels (21e), Finn Stokkers (49e) et Said Bakari (70e). Shawn Adewoye, Sebbe Augustijns et Daneels (82e) ont joué toute la partie. Thierry Lutonda est entré au jeu à la 76e minute alros que Jens Teunckens et Dario Van den Buijs sont restés sur le banc, de même que Jorn Brondeel et Elton Kabangu du côté de Tilburg.