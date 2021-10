«ReStory» restaure gratuitement les photos des sinistrés

Avec le soutien de Canon, le projet «ReStory» propose aux victimes des inondations de restaurer leurs souvenirs les plus précieux.

Lors des inondations de juillet dernier, de nombreux citoyens ont vu partir avec les flots leur maison mais aussi les souvenirs de toute une vie. En plus des dommages matériels, beaucoup ont également retrouvé leurs cadres et albums photos dans un sale état, endommagés par la boue et l’humidité.

Face à cette situation, une agence créative bruxelloise, Happiness Brussels, a contacté le géant international Canon pour lui proposer de restaurer gratuitement les clichés de ces personnes sinistrées. C’est ainsi qu’est né le projet «ReStory». «Nous n’avons pas hésité 30 secondes, explique Filip Vandenbempt, responsable des relations publiques pour Canon Belgique. La force émotionnelle d’une photo ou d’une image est quelque chose d’hyperimportant et que l’on connaît bien chez Canon. La psychologue qui a travaillé sur ce projet a d’ailleurs confirmé à quel point ces souvenirs sont utiles pour surmonter cette épreuve. Si on peut aider à restaurer quelques photos, nous en serons donc très heureux. Notre technologie n’est pas seulement là pour capturer une nouvelle image mais aussi pour restaurer celles qui existent déjà».

Pour ce faire, Happiness Brussels a aussi fait appel à la société belge Object Care. C’est elle qui se chargera du nettoyage et de la restauration des photos remises. «Les photos seront humidifiées afin d’y enlever des résidus qui sont venus s’y poser pendant les inondations», précise le site. Elles seront ensuite numérisées. Des graphistes experts dans la retouche reconstruiront les parties trop abîmées ou qui n’ont pu être nettoyées. Les clichés originaux seront alors rendus aux propriétaires et une version numérique leur sera envoyée, pour qu’ils puissent les réimprimer comme bon leur semble.

Les personnes sinistrées concernées peuvent s’inscrire jusqu’au 21 décembre. L’équipe viendra personnellement récupérer les photos la première semaine de décembre. L’idée est d’éviter aux habitants de grands déplacements. Il ne sera toutefois pas possible de restaurer des albums photos entiers.

https ://restory.photo