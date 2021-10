Euro 2022 féminin: Ives Serneels voit «des possibilités» d’atteindre les quarts avec les Red Flames

«Nous sommes tombés dans un groupe ouvert, face à des équipes que nous connaissons bien et il y aura des possibilités», a souri le coach des Red Flames à l’issue du tirage au sort Photo News

Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, était satisfait après le tirage au sort des groupes de l’Euro 2022 de football féminin

Le tirage au sort a vu la Belgique être versée dans le groupe D avec la France, l’Italie et l’Islande jeudi à Manchester. «C’est un groupe ouvert et il y aura des possibilités», a réagi Serneels après le tirage.

«Je pense que nous pouvons être contents avec le tirage. Nous voulions éviter l’Angleterre et l’Espagne. Nous sommes tombés dans un groupe ouvert, face à des équipes que nous connaissons bien et il y aura des possibilités. Cependant, nous savons qu’il faudra se battre lors de chaque match», a précisé Ives Serneels.

Éliminées au premier tour pour leur premier Euro en 2017, les Red Flames espèrent cette fois sortir de leur poule et atteindre les quarts de finale. «Notre objectif est de faire mieux qu’en 2017 et donc d’essayer de se qualifier pour les quarts de finale. En 2017, nous avions gagné un match et si nous faisons mieux que cela, nous serons en bonne voie pour atteindre les quarts», a conclu le sélectionneur.