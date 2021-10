Un Taratata so British

Devenu incontournable dans le milieu pop-rock, Damon Albarn (le leader de Blur et de Gorillaz) fera découvrir son second album solo. Gilles Gustine/FTV

À l’occasion de la sortie de son second album, Damon Albarn sera l’invité de Nagui dans «Taratata».

Auteur-compositeur-interprête incroyable, Damon Albarn fait partie des figures qui comptent dans le milieu musical. Le leader de Blur a il est vrai, depuis la brit-pop, exploré bien d’autres paysages et laissé sa marque sur des projets innovants comme Gorillaz ou le super-groupe The Good the Bad and the Queen dans lequel on retrouve Paul Simonon (bassiste de The Clash), Simon Tong (guitariste de The Verve et feu Tony Allen – immense batteur, notamment pour Fela Kuti – décédé en avril 2020).

Le 12 novembre, il sortira son second album solo que les fans attendent avec impatience avant de pouvoir le découvrir en concert à Bozar (à Bruxelles), en mai 2022.

Une reprise de Jacques Brel

Damon Albarn, que l’émission avait reçu pour la première fois en 1996 avec son groupe Blur, chantera Royal Morning Blue, extrait de son deuxième album solo The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Il partagera également la scène avec son invitée Fatoumata Diawara, avec laquelle il interprétera une reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel.

Mais Damon Albarn ne sera pas le seul invité britannique de ce Taratata puisque Nagui recevra également un des chouchous de l’émission: Ed Sheeran.

Ed Sheeran avant le Covid

Testé positif au Covid la semaine dernière, Ed Sheeran avait annoncé qu’il suspendait toute la promotion pour la sortie de son nouvel album, = (Equals).

Heureusement pour lui, l’émission de Nagui a été enregistrée bien avant cela, et le Britannique y reprendra ses tubes (Shape of You, Shivers) et quelques-uns de ses nouveaux titres (NDLR: l’album est sorti aujourd’hui, voir notre critique page 49) comme l’étonnant Bad Habits, son récent single.

Le temps d’un duo avec le Français Vianney, ils se réapproprieront Perfect.

Nagui, à peine remis du récent échec cuisant de The Artist, recevra également la chanteuse Barbara Pravi, représentante de la France au dernier concours Eurovision de la chanson et les Black Eyed Peas, enfin de retour en très grande forme.

France 2, 22.45