Cristiano Ronaldo va être papa de jumeaux

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez attendent des jumeaux, a annoncé jeudi le couple sur Instagram.

«Nous sommes heureux de pouvoir confirmer que nous attendons des jumeaux. Nos coeurs débordent d’amour. Nous avons hâte de vous rencontrer», a écrit le couple en dessous d’une photo de l’échographie.

Le couple a déjà eu ensemble une petite fille de 3 ans, Alana Martina. Cristiano Ronaldo avait déjà trois enfants, via deux mères porteuses, avec Cristiano Junior (11 ans) et les jumeaux Mateo et Eva (4 ans).

Ronaldo, 36 ans, avait déjà déclaré par le passé qu’il voulait avoir sept enfants, comme son numéro de maillot.