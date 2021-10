Farid répond à votre question météo pour ce jeudi 28 octobre: pourrez-vous aller à la côte pour la Toussaint? (vidéo)

La question du jour à Farid est celle d’Aurélie de La Bouverie. «Salut Farid, nous partons à la côte pour la semaine de Toussaint! Est-ce que tu penses qu’on pourra en profiter et se balader un peu?» Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

+ Posez vous aussi votre question à Farid pour vendredi en lui écrivant ici: farid-meteo@lavenir.net + Consultez la météo dans votre région

Pour cette semaine, ça ne s’annonce pas très folichon avec l’arrivée d’un complexe dépressionnaire et un vrai défilé de perturbations. Lundi, surtout mardi et mercredi s’annoncent assez pluvieux avec peu d’accalmies et un fort vent de sud-ouest. Jeudi devrait voir une petite accalmie avec plutôt un régime d’averses et le retour de quelques éclaircies. Par contre, le vent tournera au nord-ouest et sera piquant, soufflant de 55 à 70 km/h. Vendredi et le week-end suivant seront probablement plus secs et durant la semaine, le mercure ne bougera que peu, tournant entre 10 et 12°C après-midi. Mon conseil, des vêtements chauds et bottes de pluie car l’arrosage sera copieux…

Et ailleurs sur le pays?

Ce vendredi, nous profiterons encore d’un temps lumineux avant qu’un voile plus épais n’arrive par le littoral en cours d’après-midi. Cela deviendra laiteux sur le centre (Hainaut, Bruxelles, Brabants) mais encore assez clair sur Namur et surtout en Ardenne, jusqu’en fin d’après-midi. Arrivée d’une faible perturbation pluvieuse après-midi sur les Flandres puis fin d’après-midi sur le centre (15-17 H) et en soirée sur le sud. Maxima encore doux de 13°C à la mer à 14 voire 17°C ailleurs avant l’arrivée de la pluie. Le vent de sud restera assez fort toute la journée avec 50 km/h sur le centre et jusqu’à 70 à la côte!

Pour samedi, il fera sec au matin avec un ciel laiteux et le retour des pluies milieu d’après-midi plus actives sur la côte et le sud. Maxima encore doux de 10 à 16°C et vent de sud toujours assez costaud (45 à 65 km/h).