Troisième dose: pourquoi la Wallonie est-elle à la traîne?

En Wallonie, seulement 54% des personnes immunodéprimées ont reçu la 3e dose de vaccin contre 80% en Flandre. Explications

Jeudi matin, sur les ondes de Bel RTL, le commissaire corona Pedro Facon pointait les différences régionales concernant la 3e dose du vaccin contre le Covid administrée aux personnes fragiles: 80% de Flamands ont reçu leur dose boost contre 50% de Wallons, 33% de Bruxellois.

« Ce chiffre n’englobe par toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, seulement celles qui sont immunodéprimées, précise Stéphanie Wilmet, porte-parole de la ministre wallonne la Santé, Christie Morreale. À l’heure actuelle, 54 % d’entre elles ont reçu leur dose boost.»

Convoqués au nord, invités au sud

Plusieurs facteurs pourraient expliquer l’écart entre la Flandre et la Wallonie, selon Clément Manguette, porte-parole de la Délégation générale Covid-19 du gouvernement wallon.

Si le Wallon est invité à prendre un rendez-vous dans le centre de vaccination de son choix, dans un délai de 2 mois, le Flamand, lui, est directement convoqué à un moment et dans un lieu précis, rendez-vous qu’il peut modifier.

«Cela tient plus de la convocation que de l’invitation mais ce système permet d’accélérer la procédure, c’est un incitant», admet Clément Manguette.

Au moment où les invitations ont été envoyées à ces populations fragiles, mi-septembre, l’épidémie était encore maîtrisée ce qui a sans doute eu pour effet que les Wallons ne se sont pas précipités pour prendre rendez-vous. C’était déjà le cas pour la 1re dose.

Mais avec la forte hausse des contaminations, la tendance s’inverse. «On constate depuis quelques jours, une accélération des prises de rendez-vous, avance Stéphanie Wilmet. Jeudi midi, on enregistrait plus de 58 000 prises de rendez-vous depuis le début de la semaine. Les centres de vaccination tournent pratiquement à plein régime»

Dernière explication avancée: certains hôpitaux prennent en charge la vaccination des personnes immunodéprimées et cette vaccination est encore en cours.

22 centres et 10 antennes mobiles en Wallonie

Pour l’administration de la 3e dose, la stratégie de vaccination a été adaptée côté wallon, rappelle Stéphanie Wilmet. « On invite les personnes à se tourner vers les vaccibus et les antennes de proximité qui ont été déployées notamment dans les zones où la couverture vaccinale est un peu plus faible. Actuellement, une antenne tourne dans la région de Verviers où le retard a été accentué par les inondations. D’autres vont sillonner prochainement la région du Borinage».

Six centres viendront renforcer début novembre les seize restés opérationnels: Dour, Braine-l’Alleud, Walcourt (ouvert depuis le 27/10), périphérie de Liège, Marche-en – Famenne et Arlon.

«On invite les personnes à ne pas traîner pour prendre rendez-vous. Ce n’est pas une dose de confort mais un boost indispensable pour compenser la baisse d’immunité chez les personnes les plus fragiles.»

La 3e dose est également administrée par certains généralistes: le 25 octobre, un peu plus de 11 500 doses avaient été injectées dans leurs cabinets ou au domicile des patients.