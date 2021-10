Fedasil ouvrira bientôt quatre nouveaux centres d’accueil, un en Wallonie

Fedasil ouvrira bientôt quatre nouveaux centres d’accueil. Trois se trouveront en Flandre et un en Wallonie, a indiqué jeudi Tony Six de l’ACOD (CGSP)

Fedasil a confirmé en fin de journée l’ouverture de trois centres, parfois temporaires, mais ne peut pas confirmer l’ouverture du quatrième évoqué par le syndicat socialiste.

Les deux centres d’accueil temporaires ouvriront début novembre et jusque fin février sur le site militaire de Glons (Liège, 400 places) et au domaine de la Défense à Lombardsijde (175 places).

«A Geel (Anvers) Fedasil envisage d’accueillir jusque fin février 2022 une centaine de demandeurs d’asile au domaine Zonnedauw, déjà utilisé quelques semaines par Fedasil fin 2015», précise-t-on dans un communiqué.

Le syndicat socialiste évoquait un quatrième centre d’accueil, à Lommel, mais cette annonce «est par contre prématurée et ne peut pas être confirmée par Fedasil», indique-t-on.

Les centres sont pour l’instant sur-occupés (taux d’occupation de 97%). Une pression qui s’explique, selon Fedasil, par plusieurs facteurs, comme la hausse des demandes d’asile en Belgique, le rallongement de la durée de séjour dans les centres, une perte de places suite aux inondations, la réinstallation de réfugiés syriens et l’opération de rapatriement d’Afghanistan.

A plus long terme, Fedasil entend disposer d’un réseau de places ‘tampon’ de 5.400 places. Ce sont des places de réserve, non utilisées mais qui peuvent être rapidement activées en cas de besoin. Plus d’un millier de places tampon ont déjà été trouvées et directement activées, notamment à Coxyde et Auderghem, mais aussi dans des centres existant comme à Spa.