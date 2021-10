Halloween sur Netflix: 5 films et séries pour se faire peur

Sélection de 5 programmes pour frissonner en streaming devant des vampires, des sorcières, des monstres venus d’ailleurs.

Le service de SVOD Netflix ne rate jamais une occasion de nous faire peur avec ses nouveaux programmes qui tirent sur les ficelles de l’angoisse, de la panique, de la frayeur.

Halloween est une occasion rêvée de succomber à ces tentations du streaming. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics, comme le montre cette sélection répartie en trois catégories: pour les parents, pour les ados, pour les enfants.

Il ne reste plus qu’à agripper un coussin qui protège et rassure avant de se caler devant ces films et ces séries qui vous feront frissonner d’horreur.

Pour les parents

Sermons de minuit

Mini-série. Horreur, États-Unis, 2021. Avec Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman. 7 épisodes.

En une phrase. De mystérieux événements secouent la petite communauté très religieuse de Crockett Island, une île isolée aux lourds secrets.

L’avis express. La série est volontairement lente. Chaque long plan ou chaque dialogue qui s’éternise ajoute une pierre dans ce jardin horrifique et hypnotique.

Post Mortem

Série. Thriller, Norvège, 2021. Avec Kathrine Thorborg Johansen, Elias Holmen Sørensen, André Sørum. 1 saison, 6 épisodes.

En une phrase. Live Hallangen se réveille sur la table d’autopsie et se découvre des pulsions sanguinaires dignes d’un vampire.

L’avis express. Le frère croque-mort et la sœur vampire trouvent un terrain d’entente entre une gerbe de sang et une saillie d’humour noir.

La 8e Nuit

Film. Horreur, Corée du Sud, 2021. De Kim Tae-hyoung. Avec Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Yoo-jung. 115 minutes.

En une phrase. Un exorciste, un moine et une détective traquent un esprit maléfique libéré après 2500 ans de captivité.

L’avis express. Cette chasse au démon qui menace de détruire le monde s’emballe comme jamais dans sa seconde partie.

Pour les ados

Night Teeth

Film. Fantastique, États-Unis, 2021. De Adam Randall. Avec Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry. 108 minutes.

En une phrase. Un chauffeur freelance embarque deux femmes vampires dans une virée nocturne à haut risque.

L’avis express. La musique et l’esthétique nous emmènent dans une nuit de folie qui marie comédie noire, polar et fantastique.

Pour les enfants

Les pages de l’angoisse

Film. Fantastique, États-Unis, 2021. De David Yarovesky. Avec Winslow Fegley, Lidya Jewett, Krysten Ritter. 103 minutes.

En une phrase. Prisonniers d’une sorcière, deux gamins doivent lui écrire des histoires sous peine d’être tués.

L’avis express. Cette adaptation du roman Otage de la nuit est digne des Chairs de poule. Krysten Ritter fait mouche dans le costume de la sorcière.