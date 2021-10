Excel Mouscron: William Simba prolonge jusqu’en 2025

Le milieu, formé au Futurosport a signé sa prolongation. Preuve que l’Excel compte plus que jamais sur ses pépites.

La vie d’un footballeur est souvent faite de hauts et de bas. Mardi, Simba râlait après avoir provoqué un penalty (décisif au final) contre le Standard. Deux jours plus tard, il retrouve le sourire en prolongeant son contrat jusqu’en 2025. «Issu du Centre de formation mouscronnois, le joueur polyvalent de 20 ans a été repris 9 fois dans l’effectif et joué 6 rencontres cette saison. Des apparitions concluantes qui lui permettront de défendre les couleurs Hurlues jusqu’en 2025. Une bonne nouvelle et surtout un bel exemple pour les jeunes du Futurosport. Cette signature souligne l’ambition du club de favoriser le développement de jeunes joueurs talentueux, de les lier durablement au club et de les préparer ainsi aux prochaines étapes de leur carrière», détaille le club.

Puissant physiquement, le Hurlu fait penser à Frank Boya qui avait explosé au Canonnier. Il doit désormais soigner les autres aspects de son jeu pour développer l’entièreté de son potentiel. Nul doute que William aura encore l’occasion de le démontrer plusieurs fois durant la saison.