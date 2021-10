Le bourgmestre de Tournai chante Brassens sur Tik Tok (vidéos)

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, explique pourquoi le parc communal est désormais rebaptisé parc Georges Brassens. Cela, par le biais de clips vidéos diffusés sur Tik Tok.

Très populaire auprès des ados, le réseau social (chinois) Tik Tok permet de partager facilement des vidéos de maximum une minute - généralement drôles - en quelques clics.

Il n’y a pas que les plus jeunes qui se prennent au jeu, ce réseau est aussi de plus en plus utilisé par des adultes souhaitant véhiculer certains messages, comme des professionnels de la santé vantant les mérites de la vaccination, par exemple.

On peut aussi y voir de plus en plus de productions réalisées par des représentants politiques de tous bords (même Elio et Alexander s’y sont mis…).

Le phénomène n’échappe pas au bourgmestre de Tournai qui utilise également ce canal, notamment pour faire passer des messages sur la lutte antidrogue qu’il soutient au niveau local mais aussi pour expliquer, par exemple, certains points adoptés lors de récents conseils communaux.

Comme celui, par exemple, qui consistait, il y a quelques jours, à rebaptiser le parc communal de Tournai du nom d’un chanteur célèbre auquel Paul-Olivier Delannois voue une admiration sans borne depuis de nombreuses années, à savoir: Georges Brassens. Une nouvelle appellation qui coïncide avec le centième anniversaire de la naissance (à Sète) du célèbre chanteur, il y a moins d’une semaine.

Le premier magistrat tournaisien avait justifié son choix en expliquant à quel point les références au chanteur français sont nombreuses dans ce parc: «Les bancs publics, le buste d’Adolphe Delmée pour les Copains d’abord, la fontaine du bélier (À l’eau de la claire fontaine), le grand chêne, La chasse aux papillons (il y a une serre aux papillons dans le quartier), la chanson Le blason qui rappelle la pierre située au milieu du parc, la découverte de tombes dans ce parc qui évoquent les références au cimetière et à la mort, omniprésentes dans l’œuvre de Brassens…».

Tout cela, Paul-Olivier Delannois l’exprime désormais sur le réseau Tik Tok via des mini-clips le montrant en train d’interpréter des extraits de ces différentes chansons.

C’est aussi peut-être une manière pour ce membre actif dû «Karaoké des personnalités de Tournai» de renouer avec cette activité dont les différents chanteurs de la troupe sont cruellement privés depuis l’adoption des mesures censées permettre de lutter contre la pandémie.