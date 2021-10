La patinoire de Liège à nouveau accessible (et plus "verte"), dès ce 29 octobre!

Après plusieurs mois de fermeture, pour des raisons sanitaires tout d'abord puis suite à un problème technique de fuite dans le système de réfrigération, la patinoire olympique de Liège, à la Médiacité, s'apprête enfin à rouvrir ses portes, ce vendredi 29 octobre, pour le grand public. C'est déjà le cas depuis ce mercredi pour les clubs.

Pour rappel donc, un problème technique avait prolongé la fermeture à la suite d'une période compliquée durant la crise sanitaire. Et le recours à un prestataire inhabituel avait aussi été nécessaire pour remettre le système en ordre de marche.

Mais aujourd'hui, l'outil est donc prêt et sera même "plus vert" que jamais. Comme l'indiquait l'échevin des Travaux Roland Léonard en effet, la Ville avait désigné en août dernier un autre prestataire local afin d’effectuer la vidange et le remplacement de l’actuel produit "par un autre fluide réfrigérant inodore, d’origine végétale, respectueux de l’environnement et compatible avec les installations en place".