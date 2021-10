Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 28 octobre.

1. Belgique

15 décès en moyenne tous les jours en Belgique

Entre le 19 et le 24 octobre, une moyenne de 5.691 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi. Il s’agit d’une hausse de 75% par rapport à la semaine précédente. + LIRE ICI

Une bouée de sauvetage pour 250 «Covid long»

Le Dr Tatiana Besse-Hammer a pris très vite la mesure de la détresse des personnes souffrant de Covid long quand plus de 250 d’entre elles ont demandé à intégrer l’étude qu’elle supervise au CHU Brugmann. + LIRE ICI

Le télétravail recommandé, ça change quoi?

Le télétravail recommandé, annoncé par le Premier ministre mardi, laisse beaucoup de Belges perplexes. Qu’est-ce que ça veut dire au fond? + LIRE ICI

«Les entreprises doivent pouvoir imposer le Covid Safe Ticket»

Les entreprises doivent avoir la possibilité d’imposer le Covid Safe Ticket (CST) aux employés sur le lieu de travail, estime la fédération de l’industrie technologique. «Ceux qui refusent catégoriquement devraient être renvoyés chez eux sans être rémunérés», affirme le PDG d’Agoria Bart Steukers jeudi dans Het Laatste Nieuws. + LIRE ICI

L’indemnité de télétravail ne décolle pas

Entre juillet 2019 et juillet 2021, seuls 4,2% des travailleurs belges ont reçu une indemnité forfaitaire mensuelle de bureau dans le cadre du télétravail, pour un montant moyen de 73 euros net, ressort-il d’une étude de Partena Professional publiée jeudi. + LIRE ICI

La Commission fédérale de déontologie pour la vaccination obligatoire des mandataires

La Commission fédérale de déontologie plaide pour la vaccination obligatoire contre le Covid-19 des mandataires publics fédéraux, indique-t-il dans un avis formulé de sa propre initiative. + LIRE ICI

L’adaptation de l’accord de coopération sur le CST voté au Parlement de la FWB

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi midi dans l’urgence une adaptation de l’accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées bouclé l’été dernier sur l’introduction du Covid Safe Ticket (CST). + LIRE ICI

CST au travail: Dermagne invite à la prudence, la FGTB s’y oppose

Le ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, invite jeudi à la prudence à propos d’une introduction du covid safe ticket dans les entreprises. + LIRE ICI

La Wallonie et Bruxelles passent au rouge foncé sur la carte Covid européenne

La courbe ascendante des contaminations au coronavirus fait repasser la Wallonie et Bruxelles au rouge foncé sur la carte de l’Europe publiée ce jeudi 28 octobre. + LIRE ICI

Le parquet demande l’acquittement de Marc Van Ranst

Le parquet a requis jeudi, devant le tribunal correctionnel de Malines, l’acquittement de Marc Van Ranst. + LIRE ICI

Dioxyde de titane souvent utilisé dans la production de masques buccaux

De nombreux fabricants de masques buccaux destinés au marché belge utilisent du dioxyde de titane pendant la production, ressort-il d’une enquête menée sur un échantillon par Sciensano. + LIRE ICI

2. Régions

Le vaccibus sera à Thuin en novembre

Une dernière occasion de se faire vacciner gratuitement dans l’entité sera donnée aux Thudiniens en novembre et décembre. Le vaccibus s’installera sur le parking du hall polyvalent. + LIRE ICI

CST à Bruxelles: contrôles aléatoires avec amendes à la clé, à partir du week-end

Le Conseil Régional de Sécurité, réunissant notamment le ministre-président bruxellois, les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police, a décidé jeudi de passer de la phase d’avertissement à celle des sanctions en cas de non-respect des règles en vigueur en matière d’usage élargi du Covid Safe Ticket dans la capitale. + LIRE ICI

Faute de place, 2 patients transférés d’Arlon vers Charleroi et le Luxembourg

Hier, jeudi, la ministre grand-ducal de la Santé, Paulette Lenert, confiait à nos confrères du journal luxembourgeois Le Quotidien qu’un patient arlonais avait été transféré au CHL à Luxembourg afin de délester les hôpitaux du Luxembourg belge. + LIRE ICI

3. Monde

Un essai témoigne d’effets encourageants d’un antidépresseur

La fluvoxamine, un médicament antidépresseur, est en mesure de réduire les hospitalisations chez les patients atteints de Covid-19 et présentant des risques de formes graves, conclut un essai clinique publié mercredi. + LIRE ICI

Russie: début de restrictions sanitaires pour endiguer la flambée

Période chômée, écoles et restaurants fermés: une série de restrictions sanitaires sont entrées en vigueur jeudi à Moscou, afin de contenir l’épidémie de Covid-19 qui s’est accélérée en Russie en raison d’une vaccination poussive. + LIRE ICI

Chine: une 3e ville en confinement après un cas

Une troisième ville de Chine a confiné jeudi ses habitants après l’apparition d’un seul cas de Covid-19, les autorités redoutant les risques de contagion à moins de 100 jours des Jeux olympiques d’hiver à Pékin. + LIRE ICI

Une 4e dose de vaccin pour les Américains au système immunitaire affaibli

Les Américains dont le système immunitaire est affaibli et qui ont déjà reçu une troisième dose du vaccin contre le coronavirus peuvent se faire vacciner une quatrième fois six mois plus tard, recommande le service de santé américain CDC dans ses directives. + LIRE ICI

Baisse des infections en Afrique mais moins de 6% de la population vaccinée

Le nombre de cas de coronavirus en Afrique commence à diminuer alors que seulement 5,5% de la population a été vaccinée. + LIRE ICI

Le pass sanitaire européen également valable au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni reconnaît également le certificat Covid européen. + LIRE ICI

La Belgique libère 4 millions d’euros pour la production de vaccins au Sénégal

La ministre de la Coopération, Meryame Kitir, a libéré 4 millions d’euros pour soutenir la production locale de vaccin contre le covid-19 au Sénégal, a-t-elle annoncé jeudi à l’occasion d’une visite de travail dans le pays. + LIRE ICI