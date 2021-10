C’est la «Petite Suisse» bruxelloise: 35 ans après, les pentes du Kattenberg rouvertes à Laeken

Après 35 ans de fermeture, le parc Kattenberg est rouvert au public. Il s’agit d’une partie ancienne du parc de Laeken. Ses pentes abruptes surnommées «la petite Suisse», ajoutent 4ha au total d’espaces verts bruxellois.

Bruxelles compte depuis peu un nouvel espace vert accessible au public. Le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron a inauguré mercredi le parc Kattenberg, la partie la plus ancienne du parc de Laeken, constituée d’une zone boisée sur des pentes abruptes formant une petite vallée.

Cet espace vert a été rouvert au public, après plus de 35 ans de fermeture. Avec ce parc, surnommé «la Petite Suisse», Bruxelles compte 4 hectares de vert en plus pour l’ensemble de la population.

En rouge, le bosquet du Kattenberg. IBGE Les travaux de rénovation de ce parc ont débuté en début 2019 pour se terminer ce mois-ci. La rénovation visait à reconnecter cette zone avec le tissu de cheminements du Parc de Laeken dans son ensemble pour accroître l’offre de promenade; restaurer et pérenniser le caractère de colline boisée par la maîtrise de l’érosion des talus, la stabilisation à long terme du peuplement forestier et la rénovation de la végétation au sol; et mettre en valeur les vestiges des aménagements anciens et certains éléments historiques tout en favorisant la biodiversité.

«Je me réjouis que ce parc puisse enfin rouvrir, après plus de 30 ans. Ce projet est le fruit d’une très belle collaboration entre Bruxelles Environnement et Urban. Rendre Bruxelles encore plus verte est vital pour notre santé, pour préserver la biodiversité et pour améliorer la résilience de notre ville face au changement climatique», a commenté jeudi le ministre Maron.

La Région bruxelloise a encore dans les cartons plusieurs projets visant à rendre la capitale de plus en plus verte. Jeudi dernier, le gouvernement bruxellois a ainsi approuvé la reprise en gestion, par Bruxelles Environnement, d’une friche située rue du Zuen, à Anderlecht, en vue d’y aménager la Promenade Verte piétonne et d’y développer un projet de parc orienté vers l’agriculture urbaine (potager collectif, verger, pâturage,?). Ce projet, baptisé ZUUN, s’inscrit dans les objectifs Good Food et de cohésion sociale du gouvernement bruxellois. Objectif: une ouverture du parc en 2024.