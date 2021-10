Merkel adoube Scholz en l’incluant à ses rendez-vous du G20

Angela Merkel sera accompagnée de son très probable successeur Olaf Scholz lors de ses entretiens bilatéraux avec des dirigeants en marge du sommet du G20 à Rome, ont indiqué jeudi des sources gouvernementales, soulignant qu’il fallait y voir un «signal» de «continuité».

Une rencontre avec le président américain Joe Biden est notamment prévue, ont précisé ces sources.

Les apparitions conjointes de la chancelière et de son probable successeur social-démocrate, actuellement ministre des Finances, auront vocation à envoyer un «signal spécial», celui «d’une grande continuité dans le processus du G20», selon les sources gouvernementales.

Ce format de rencontres, conduites par le chancelier sortant et son remplaçant, est inédit, ont souligné les sources à Berlin.

Il accrédite l’hypothèse de l’arrivée prochaine à la tête du pays du dirigeant social-démocrate, dont le parti SPD a remporté les élections législatives du 26 septembre.

Depuis octobre, le SPD négocie tambour battant la formation d’un accord de coalition avec les écologistes et le parti libéral FDP.

Les trois formations veulent finaliser leur accord fin novembre en vue d’une entrée en fonction du nouveau gouvernement début décembre.

Outre la rencontre avec le président américain Biden, des réunions bilatérales sont prévues avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et avec les dirigeants de l’Argentine, de Singapour, de l’Inde et de la Corée du Sud. En outre, une réunion de haut rang avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne sur la politique iranienne est également prévue.

Le club des vingt pays les plus industrialisés de la planète se réunit ce week-end à Rome. Les présidents russe et chinois ne seront pas présents mais participeront par vidéo.