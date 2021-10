Bashir Abdi est le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif 2021

Bashir Abdi est le lauréat de la 93e édition du Trophée National du Mérite Sportif 2021. Le médaillé de bronze du marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo a été désigné par le jury qui s’est réuni jeudi matin à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Il succède au palmarès au cycliste Wout van Aert.

«C’est un choix cohérent une fois de plus de notre jury et cela lui donne beaucoup de sens. Bashir est récompensé non seulement pour sa performance à Tokyo, qui a ému beaucoup de monde, mais aussi pour ses records pulvérisés, au marathon avec le record d’Europe dans la foulée d’un record mondial sur le 20km l’an dernier. Il avait réussi aussi le deuxième meilleur chrono de l’histoire sur l’heure derrière Mo Farah», s’est réjoui Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles qui «ne participe pas aux délibérations, je laisse ce soin-là aux sportifs», a-t-il précisé. «On aura ainsi l’occasion de recevoir une deuxième fois Bashir Abdi puisqu’il était apparu au balcon de l’Hôtel de Ville après les JO.»

Bashir Abdi, 32 ans, a battu dimanche passé en effet, à Rotterdam, le record d’Europe du marathon avec un chrono de 2h03:36. L’an dernier, le 4 septembre au Memorial Van Damme, le Gantois avait battu le record du monde du 20km (56:20.02) améliorant de plus de cinq secondes le temps réalisé par l’Ethiopien Haile Gebrselassie (56:25.98) lors de son record de l’heure le 27 juin 2007 à Ostrava en République tchèque et, donc, lors de la même course, réussi la deuxième meilleure performance mondiale de l’heure (21,322 km) sur la piste du Memorial Van Damme derrière le Britannique Mo Farah avec 21,330 km courus en 60 minutes ce soir-là.

Bashir Abdi succède ainsi à Wout van Aert, couronné l’an dernier. Comme le cycliste n’avait pu recevoir son Trophée en raison de la crise sanitaire, la prochaine remise - organisée en principe fin décembre à une date à confirmer encore - «ils seront tous les deux invités à recevoir ce Trophée du Mérite Sportif», a annoncé encore Philippe Close.

«Bashir a émergé d’une liste de 44 sportifs qui pouvaient entrer en ligne de compte sachant que le Trophée ne peut être remporté qu’une seule fois au cours d’une carrière», a ajouté l’ancienne judokate Ingrid Berghmans, ex- championne olympique et du monde de judo. «Ce qui est particulièrement remarquable par rapport aux autres années. Que ce soit des médaillés olympiques, mondiaux ou olympiques et sur base de performances internationales».

Réuni depuis 10h00 du matin, le jury a rendu son verdict peu après le coup de midi. «Il y a toujours débat, mais on arrive à une unanimité au bout du processus», a expliqué aussi Jean-Michel Savie, le nouveau président du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge. «On en discute entre nous et on passe en revue les candidats possibles. Sur cette base de 44, on en élimine au fur et à mesure et on vote. Il y a eu 5 tours», a ajouté de son côté Eddy Merckx.

Depuis 1928, le Trophée National du Mérite Sportif récompense un/une athlète ou une équipe sportive belge qui s’est particulièrement bien comporté(e) au cours de l’année. Ce prix prestigieux ne peut être remporté qu’une seule fois dans une carrière. Un jury, composé d’anciens champions sportifs, élit chaque année le/la lauréat(e).