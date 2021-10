Une voiture projetée sur le toit en s’arrêtant sur un pont basculant à Leuven

Grosse frayeur pour une famille ce mercredi à Leuven: leur voiture est tombée d’un pont basculant et a atterri sur le toit.

La scène est surréaliste. Une famille s’est retrouvée bloquée sur un pont basculant au-dessus d’une voie navigable, au Vaartkom à Louvain (Leuven). Le pont s’est levé, avec la voiture dessus, pour laisser passer un bateau.

Les parents et l’enfant d’un an et demi se sont retrouvés pris au piège, aux alentours de 16h45, et leur voiture a été projetée sur le toit. Ils ont été légèrement blessés et emmenés à l’hôpital après avoir été libérés par les pompiers de Louvain.

«Il y avait un bateau qui était sur le point de passer», confirme le commissaire Marc Vranckx de la police de Louvain, à nos confrères du Nieuwsblad. «À un moment donné, le pont s’est alors levé, ce qui a provoqué la chute de la voiture du pont qui s’ouvrait, atterrissant sur son toit».

Des représentants de la Voie navigable flamande se sont rendus sur place pour enquêter sur les circonstances de l’incident. Le feu de circulation était-il vert ou non? Le conducteur a-t-il ignoré les barrières ou est-ce une erreur technique qui en est la cause? L’enquête devra le déterminer.

Vers 19 heures, l’épave a été remorquée. Le pont restera fermé aux voitures, aux piétons et aux cyclistes pendant la durée de l’enquête.