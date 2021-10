FIBA Europe Cup: Anvers s’impose à domicile face à Mons

Mons est bon dernier du groupe alors qu’Anvers est leader devant le Sporting Portugal et Ionikos.

Les Giants d’Anvers se sont imposés mercredi soir (77-63) face à Mons-Hainaut pour le compte de la 3e journée en FIBA Europe Cup. Les Anversois restent invaincus tandis que Mons n’a pas encore remporté le moindre match dans la compétition.

Ce duel belgo-belge en coupe d’Europe a tourné à l’avantage des Anversois qui ont dominé la rencontre pendant 40 minutes. Sous l’impulsion de Cameron Krutwig (14 points et 6 rebonds), les joueurs de Christophe Beghin prenaient les commandes du match (16-7 et 28-18). Les Montois ne lâchaient cependant rien pour recoller à 53 partout grâce à Emmanuel Nzekwesi (27 points) à l’entame du dernier acte. Dix minutes finalement dominées par les Anversois qui s’imposent 77-63 grâce à leur collectif.

Au classement, Anvers reste en tête du groupe avec 3 victoires en autant de rencontres. Suivent le Sporting Portugal (2-1), Ionikos (1-2) et Mons (0-3).

Dans le même temps, Elias Lasisi et les Allemands de Crailsheim l’ont emporté en Grèce, sur le parquet de Peristeri (66-76). Un succès qui leur permet de rester en tête du groupe avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite, devant Minsk (2-1), Bakken Bears (1-2) et Peristeri (1-2). Le Belge Elias Lasisi termine la rencontre avec 2 points (1/1 à 2 points et 0/2 à 3 points), 1 rebond, 1 passe et 1 interception en 14 minutes.

Les deux premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le deuxième tour de la compétition.