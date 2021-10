Auvelais: un tracteur se renverse sur la route, la cabine du conducteur tombe dans la Sambre!

Un accident spectaculaire s’est produit ce mercredi à Auvelais.

Un accident spectaculaire s’est produit ce mercredi peu vers 18h sur la N98 Fosses-Ligny, à Sambreville. Un tracteur qui transportait 40 tonnes de pommes de terre a échappé au contrôle de son conducteur et s’est couché sur la route, à hauteur du pont qui enjambe la Sambre à Auvelais. La cabine du poids lourd est d’ailleurs tombée dans la rivière dix mètres plus bas, tandis que la remorque et son chargement obstruaient la chaussée.

La route a été fermée dans les deux sens durant l’opération des secours, et la direction des Voies navigables a également interdit la circulation fluviales. Le chauffeur, un jeune homme de 19 ans, est blessé.



À 20h15, tant le pont que la Sambre étaient toujours inaccessibles.