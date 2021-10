Pensions: face à l’attitude des autorités, les syndicats policiers activent un préavis de grève

L’activation de ce préavis permettra à la police fédérale de marquer son mécontentement jusqu’au 1er décembre.

Le front commun syndical SLFP, SNPS, CSC et CGSP au sein de la police a activé mercredi un préavis de grève valable jusqu’au 1er décembre, en réponse à l’attitude de l’autorité envers des propositions syndicales relatives au régime de «non-activité préalable à la pension» (NAPAP).

Le préavis avait été déposé début octobre, ce qui avait mené à un premier débat le 14 octobre dernier. À l’époque, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, avait demandé aux syndicats de revenir avec de nouvelles propositions. Après les négociations sectorielles menées mercredi, les attentes des syndicats n’ont toujours pas été satisfaites. «Nous rappelons que la NAPAP est condamnée. Visiblement, les différents partenaires du gouvernement tout autant que la ministre de l’Intérieur ne veulent plus d’une police attractive et performante: tout ce que le politique vend est mensonge», dénoncent les syndicats.

L’activation de ce préavis permettra dans un premier temps à la police fédérale de marquer son mécontentement et ce, jusqu’au 1er décembre. Ensuite, ce sera au tour de la police intégrée d’entrer également en grève. «Faute d’un changement d’attitude de la part de l’autorité dans son ensemble par le dépôt d’une nouvelle proposition satisfaisante d’ici là, nous inviterons les différents services à monter en puissance dans le cadre d’un préavis de grève plus large et d’actions plus fortes», conclut le front commun syndical.