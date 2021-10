Déviations non respectées à Honnelles: la police a ordre de verbaliser

La nouvelle piste cyclable d’Angre est en cours de construction. Le travail des ouvriers est cependant perturbé par des automobilistes forçant le passage.

Une nouvelle piste cyclable va bientôt voir le jour à Angre. Alors que les ouvriers ont posé du béton hier et aujourd’hui pour sa réalisation, de nombreux automobilistes viennent mettre leur sécurité en danger en forçant le passage. Une déviation est pourtant en place pour pouvoir rejoindre Onnezies depuis Angre et vice-versa. La police des Hauts-Pays a donc été informée des faits et est chargée de verbaliser les automobilistes ne respectant pas les panneaux mis en place.

Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles, a tenu à rappeler les règles de sécurité à respecter en cas de travaux. « De nombreux ouvriers se trouvent sur la route et ne s’attendent pas à voir arriver des automobilistes», indique-t-il. « Malgré les panneaux explicites, plusieurs automobilistes forcent tout de même le passage mettant directement en danger la sécurité des ouvriers. Il est important de respecter la déviation mise en place pour se rendre d’Angre à Onnezies et vice-versa.»

La police a été avertie des faits et se chargera de verbaliser les contrevenants. « Encore quelques jours de patience et les habitants pourront profiter d’une magnifique piste cyclable», poursuit Matthieu Lemiez. « En attendant, la police a été prévenue du non-respect des panneaux et est chargée de verbaliser les contrevenants.»

Pour rejoindre le magasin présent dans la rue, des solutions restent possibles. « Le magasin SPRL Cinq Fontaine reste accessible par Angre», confirme Matthieu Lemiez. « Seul le jour du bétonnage, à savoir aujourd’hui, l’accès sera impossible. Des livraisons à domicile restent toutefois possibles. Pour tous renseignements, ils sont joignables au 0477/74.42.67.»

Le respect des signalisations et de la sécurité des ouvriers est donc de mise afin de permettre à ces derniers de construire la nouvelle piste cyclable d’Angre en sécurité. Les contrevenants se risquent désormais à des sanctions.