Teddy Chevalier sur la forme de l’Excel Mouscron: «On voit de l’amélioration depuis dix jours»

L’attaquant espère que le déclic arrivera rapidement pour l’équipe et pour les attaquants.

S’il n’a marqué qu’une fois en championnat depuis son arrivée (NDLR: c’était à Deinze), on ne peut reprocher à Teddy Chevalier de se donner pour l’équipe. Au listing des joueurs parcourant le plus de kilomètres, il doit être dans le haut. Malheureusement, cela ne rapporte pas encore de buts et de points. «Mais je trouve qu’on a montré un beau visage face au Standard. On n’a jamais lâché. Dommage ce penalty qui nous met dedans. Mais on voit déjà une belle amélioration par rapport à il y a dix jours. On doit retenir les bonnes choses et continuer avec cette mentalité. Il nous manque juste ce but».

Que manque-t-il justement? « Le ballon n’arrive pas pour l’instant ou mal. On en parle avec le coach. C’est la chose qu’on doit encore travailler le plus. Il manque encore des automatismes. On cherche la meilleure formule. Mais on ne peut pas passer de rien à tout en un claquement de doigt. J’ai confiance dans le staff pour trouver les bonnes solutions».

L’une d’elles pourrait être le fait de voir l’ancien Courtraisien plus dans l’axe et dans la zone de finition. Car actuellement, il fait de nombreux efforts et sort souvent de position. «C’est vrai que ce soir, quand je partais sur le côté, il n’y avait personne dans l’axe. On en revient à ces automatismes. Mais je ne suis pas le genre d’attaquants à attendre tout le temps que le ballon arrive. J’ai besoin de le toucher. À l’avenir, j’espère que je pourrai plus rester dans le rectangle. Mais en attendant, comme tout le monde, je fais les efforts pour le bien de l’équipe. Mais je reconnais qu’un but ferait du bien à tout le monde. Car cela pèse dans les têtes».

L’apport de son ami, Christophe Lepoint, serait-elle la solution? «Cela a été mieux quand Chris était plus proche de moi. Je l’ai dit en rentrant dans le vestiaire. Mais on connaît aussi toute l’importance qu’il a dans le milieu. Pour amener de la stabilité».

Finalement, peu importe qui la pousse au fond vendredi, le plus important sera la victoire contre Virton. «Si on les bat, on revient à trois points et on leur met la pression. Je reste persuadé qu’une victoire peut nous lancer».