COP26: l’ONU lance la campagne «Don’t choose extinction» (vidéo)

Le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) lance mercredi une campagne intitulée «Don’t Choose Extinction» (Ne choisissez pas l’extinction) mettant en scène un dinosaure et visant à sensibiliser le public aux effets néfastes des subventions aux énergies fossiles sur les populations et la planète.

Plus de 420 milliards de dollars sont dépensés annuellement dans le monde en subventions de combustibles fossiles (pétrole, électricité produite par la combustion d’autres combustibles fossiles, gaz et charbon). Un montant plus de quatre fois supérieur aux 100 milliards de dollars annuels que les pays riches avaient promis aux pays en développement pour les aider à lutter contre la crise climatique, rappelle la Pnud alors que la question du financement climatique sera au cœur de la COP26 qui débutera ce dimanche à Glasgow.

«Le montant consacré directement à ces subventions pourrait permettre de financer l’acquisition de suffisamment de doses pour vacciner l’ensemble de la population mondiale contre la Covid-19, ou couvrir trois fois le montant annuel nécessaire pour éradiquer l’extrême pauvreté dans le monde», indique encore le Pnud.

Pour illustrer son propos, le Programme a produit un court métrage mettant en scène un dinosaure qui prononce un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies afin d’exhorter les dirigeants du monde à renoncer aux subventions aux combustibles fossiles et à «ne pas choisir l’extinction».

En Belgique, la campagne sera lancée mercredi soir avec une projection lumineuse sur le bâtiment Marnix à Bruxelles. Un débat sur le thème du climat sera en outre organisé jeudi au Muséum des sciences naturelles de Bruxelles.