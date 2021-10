Une chaîne humaine à Bruxelles en solidarité avec Julian Assange en marge de son appel

Des militants ont réalisé une chaîne humaine devant le palais de justice de Bruxelles. Ils ont scandé des slogans comme «liberté pour Assange».

Près d’une centaine de personnes ont formé une chaîne humaine de solidarité mercredi en début d’après-midi, devant le palais de justice de Bruxelles, en marge de l’ouverture des audiences d’appel devant la justice britannique concernant la demande d’extradition des États-Unis visant le lanceur d’alerte Julian Assange, fondateur du site WikiLeaks.

L’ancien journaliste de la RTBF Marc Molitor a ouvert les prises de parole en lisant une lettre de la Fédération internationale des journalistes et en faisant le point sur les poursuites judiciaires. Pour rappel, la juge Vanessa Baraitser a décidé le 4 janvier dernier en première instance de refuser l’extradition, notamment en raison de la fragilité de l’état de santé mentale de Julian Assange.

Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), s’est ensuite exprimé sur l’impact de l’emprisonnement d’un journaliste sur les piliers fondamentaux de la démocratie.

Les militants du comité Free Assange Belgium ont ensuite réalisé une chaîne humaine devant le palais de justice de Bruxelles. Ils ont scandé des slogans comme «liberté pour Assange», «le journalisme n’est pas un crime» et «une seule décision: pas d’extradition». Des rubans jaunes portant le message «Free Assange» ont été accrochés dans l’espace public, en référence aux brassards jaunes que les détenus portent à la prison de Belmarsh, où est emprisonné Julian Assange.

Marie-France Deprez, porte-parole du comité Free Assange Belgium, appelle les rédactions à accorder une plus grande importance médiatique au sujet et à le couvrir plus en profondeur. Elle plaide également en faveur d’un engagement solidaire des journalistes: «The Guardian et d’autres ont travaillé en collaboration avec Julian Assange au moment des publications en 2010, mais après il y a eu des attaques sur sa personnalité et on a l’impression que les journalistes se sont détournés de leur collègue. Pour nous, c’est un vrai journaliste. Il a travaillé à la publication et a mené un important travail d’investigation... Il a donné des informations sur des crimes de guerre américains en Irak, mais aussi sur le TTIP (Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement) et des pollutions... L’atteinte au droit de publier ce type d’informations doit faire débat».