Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

On fait le point sur la pandémie de coronavirus, en Belgique et ailleurs. Pexels

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 27 octobre.

1. Belgique

Fini de rire dans les bars et restos de Bruxelles: la police va contrôler votre CST

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles annonce que dès ce 1er novembre, elle contrôlera les CST dans les secteurs concernés. Dont horeca et salles de fitness.

Covid: les hôpitaux vont devoir à nouveau reporter les soins non urgents

Certains hôpitaux devront à nouveau reporter des soins non urgents, a affirmé mercredi Marcel Van der Auwera, chef du département Aide d’urgence du SPF Santé publique.

Covid long: témoignage des laissés-pour-compte de la crise sanitaire

Les personnes atteintes de Covid long se sentent oubliées des autorités de santé. Elles seraient pourtant, selon certaines estimations, entre 125 000 et 300 000 en Belgique. Joséphine et Océane nous racontent leur long parcours.

Covid: Vandenbroucke espère une décision samedi sur la 3e dose pour le personnel soignant

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) espère recevoir vendredi l’avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) sur la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à l’attention du personnel soignant, afin que la Conférence interministérielle puisse prendre une décision samedi

Covid: Ostende demande à ses résidents de déjà observer les nouvelles règles

La ville d’Ostende, station balnéaire de la côte belge, prie ses résidents d’observer au plus vite les nouvelles règles sanitaires, émises par le comité de concertation (Codeco) mardi soir.

La Belgique parmi les pays ayant accusé la plus grosse perte de revenus pour les auteurs

Les revenus provenant des droits d’auteur ont fortement régressé partout dans le monde en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, selon un rapport publié mercredi par la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac). Mais surtout en Belgique.

Covid: l’impact de la pandémie sur l’emploi est plus fort que prévu

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’emploi s’est avéré plus fort que prévu, selon les estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT) publiées mercredi

2. Régions

Coronavirus: les hospitalisations en baisse en BW après une hausse de sept jours

Le nombre de patients hospitalisés dans les unités Covid du Brabant wallon vient de passer de 24 à 19. Aucun nouveau patient n’a été admis dans les deux unités Covid recensées dans la province, ce mardi. Par contre, cinq patients étaient autorisés à quitter l’hôpital suite à une amélioration de leur santé.

3. Monde

Covid: la commission d’enquête parlementaire recommande l’inculpation du président Jair Bolsonaro

La commission d’enquête parlementaire (CPI) sur la pandémie au Brésil a approuvé tard mardi le rapport accablant de ses six mois d’enquête, quirecommande l’inculpation du président Jair Bolsonaro pour neuf crimes, dont «crime contre l’humanité».

Covid: les Australiens seront à nouveau autorisés à quitter leur pays dès novembre

Plus d’un an et demi après la fermeture de ses frontières, l’Australie va finalement autoriser ses ressortissants à quitter le pays sans demander d’exemption, s’ils sont pleinement vaccinés.

Royaume-Uni: le traçage du covid a coûté 37 milliards de livres pour un bilan mitigé

Le programme contesté de dépistage et traçage du virus au Royaume-Uni a coûté 37 milliards de livres (soit plus de 43 milliards d’euros), l’une des sommes plus importantes jamais dépensées pour une action de santé publique dans le pays, pour des résultats jugés mitigés, selon un rapport.

Accord pour permettre un accès mondial de la pilule anti-Covid de Merck

Le laboratoire américain Merck a annoncé mercredi un accord qui pourrait permettre de diffuser largement dans les pays pauvres des versions génériques de son médicament anti-Covid-19 destiné aux personnes infectées par la maladie.

4. Sport

JO 2022: le Covid-19, «défi numéro un» des JO, reconnaît Pékin

La prévention épidémique sera «le défi numéro un» des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, ont reconnu mercredi les organisateurs, à cent jours du début des épreuves dans la capitale chinoise.

Open d’Australie: les autorités locales refuseront les joueurs non vaccinés

L’État de Victoria, dont la capitale Melbourne accueillera l’Open d’Australie en janvier, a exclu mercredi d’accorder une dispense spéciale aux joueurs non vaccinés pour qu’ils puissent participer au tournoi, ce qui pourrait exclure de la compétition le tenant du titre et N.1 mondial Novak Djokovic.