Une des rares dents creuses de Saint-Gilles va recevoir une nouvelle crèche dans le quartier Midi

Une des rares dents creuses de Saint-Gilles va être bâtie. Une crèche s’ajoutera à un ensemble de logements. Chantier espéré: 2024.

La Commune de Saint-Gilles annonce qu’elle a trouvé un accord avec citydev pour construire une nouvelle crèche dans le quartier Midi. Il s’agira d’une crèche néerlandophone, la première de la commune. Les fonds débloqués le sont dans le cadre du contrat de quartier Midi. La crèche s’implantera dans un nouveau projet de logements mené par citydev dans la rue de Mérode.

L’opportunité est rare à saint-Gilles de pouvoir construire ce type d’équipement. Le terrain de la rue de Mérode est en effet l’un des derniers terrains à bâtir au cœur du quartier Midi. La nouvelle crèche occupera le rez-de-chaussée et le premier étage et proposera des places pour au moins 24 enfants. Environ 480m² de surface constructible et une partie des 350m² d’espace extérieur sont disponibles pour la crèche, et environ 850m² de surface constructible sont prévus pour la copropriété.

Le projet prévoit aussi la création d’un jardin pédagogique qui pourra être utilisé par les enfants des écoles et de la crèche, ainsi que par les associations et les riverains.

«À Saint-Gilles, la demande de services d’accueil de la petite enfance est importante, mais la densité de construction complique la création de places supplémentaires. Grâce à la coopération avec citydev.brussels et aux ressources du contrat de quartier Midi, nous pouvons désormais construire cette nouvelle crèche. C’est une bonne nouvelle pour le quartier Midi», déclare Willem Stevens (Vooruit), échevin en charge des contrats de quartiers et de la rénovation urbaine.

La commune prévoit un budget de 1.450.000€ pour la réalisation de la crèche. Saint-Gilles espère obtenir un permis d’urbanisme d’ici la mi-2023 pour un chantier en 2024.