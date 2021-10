Eurocoupe: Une partie du staff positif au covid, les Namuroises iront à Malines sans coach

Le head coach Aurélien Garraux mais également son T2 et le manager sportif ont été testés positifs au covid… ÉdA – Frédéric de Laminne

Mauvaise nouvelle au Basket Namur Capitale: les deux coaches et le manager sportif ont été testés positifs au covid. Or, les Namuroises doivent jouer leur match de poule européenne demain soir à Malines.

Les filles du Basket Namur Capitale disputeront leur prochain match de poule d’Eurocoupe sans coach. Face aux Kangoeroes de Malines, le déplacement de la délégation namuroise se fera sans Aurélien Garraux (T1), Jérémie Palix (T2) ni Benoît Aerts (manager sportif). Positifs au covid, les trois hommes ont été momentanément écartés du groupe.

Namur a déjà disputé deux rencontres de sa campagne européenne, à chaque fois contre des formations espagnoles et qui se sont toutes les deux soldées par une défaite (48-57 contre Ensino et 95-45 à Valence). Malines est peut-être, sur papier, l’adversaire le plus à la portée des Namuroises; mais un adversaire qui les avait battues en ouverture du championnat de D1 Dames…