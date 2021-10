Les témoignages des laissés-pour-compte de la crise, les panneaux flamands illégaux à Huy, 6000 km pour la bonne cause et la Vendée à découvrir en quelques coups de pédale: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 27 octobre.

1. Codeco: les trois Régions logées à la même enseigne

Face à la recrudescence de l’épidémie, le Codeco a décidé de serrer la vis. Le nouveau socle de mesures sera d’application dans toutes les Régions.

2. Covid long: témoignage des laissés-pour-compte

Les personnes atteintes de Covid long se sentent oubliées des autorités de santé. Elles seraient pourtant, selon certaines estimations, entre 125 000 et 300 000 en Belgique.

3. Le souffle devient court aux soins intensifs au CHR de Namur

Aux soins intensifs et dans l’aile de soins Covid du CHR de Namur, on observe la hausse des chiffres de contamination avec une pointe d’angoisse. Le matériel et les médicaments sont là et les techniques sont mieux maîtrisées. Mais le personnel spécialisé risque bien de manquer.

4. Malaise à l’administration communale de Dinant

Les conseillers de l’opposition ont souhaité revenir sur la démission récente de la directrice générale. Il a aussi été question du turnover dans l’administration.

5. 6 000 km à vélo pour le plaisir et la bonne cause

Le Marchinois Michel Thomé a réussi son pari. Il aura traversé 9 pays et parcouru 6 520,09 km à vélo durant 89 jours. Il a récolté la somme de 3 605€. L’argent servira à participer à l’aménagement d’une plaine de jeux.

6. Huy: les panneaux en flamand? Illégaux

Les panneaux de signalisation étaient en flamand. C’est illégal, selon le bourgmestre f.f. C’est le transporteur qui paiera le dépanneur.

7. La Vendée: entre océan, forêts et marais

Paysage atlantique de carte postale, sereine forêt de pinèdes, bourrines et charrauds du marais… En quelques coups de pédale, la Vendée offre ses plus beaux visages.

8. Vitalic: «Danser est redevenu politique»

DJ producteur caméléon, Vitalic a le chic pour sentir l’air du temps. Voici «DissiDaence», son 5e album qui en annonce un autre. Interview.

9. Cette fois, les Rouches ont géré

Le Standard s’est qualifié pour les huitièmes en conservant un avantage acquis très tôt. Une respiration bienvenue.

10. Wout Van Aert: «Chaque Red Lion mérite aussi»

Wout van Aert a reçu son premier trophée de l’année ce mardi. Sans doute pas le dernier…

