Royaume-Uni: le traçage du covid a coûté 37 milliards de livres pour un bilan mitigé

Le programme contesté de dépistage et traçage du virus au Royaume-Uni a coûté 37 milliards de livres (soit plus de 43 milliards d’euros), l’une des sommes plus importantes jamais dépensées pour une action de santé publique dans le pays, pour des résultats jugés mitigés, selon un rapport.

Publié mercredi à quelques heures de la présentation du nouveau budget gouvernemental, le rapport de la Commission parlementaire des comptes publics ajoute que certains des objectifs fixés n’ont pas été atteints ou que d’autres ont été «gonflés».

«Vu les vastes sommes d’argent dédiées au programme, soit environ 20% du total du budget de NHS England», le système de santé publique britannique, «nous devons voir une stratégie de long terme» pour ce programme à l’heure où il passe sous supervision de l’agence gouvernementale.

La Commission estime que le programme de «Test and Trace» du NHS «n’a pas atteint son principal objectif, à savoir éviter un autre confinement», puisqu’il a été lancé en mai 2020 et que deux confinements ont été mis en place depuis fin octobre 2020, le second n’ayant commencé à être progressivement levé qu’entre mars et juillet.

Le rapport reconnaît toutefois qu’à partir de novembre 2020 le nombre de tests disponibles a augmenté considérablement tandis que le temps nécessaire pour obtenir les résultats s’est réduit. Le programme a également trouvé plus de personnes testées positives et leurs contacts, et plus rapidement.

La Commission estime cependant que «des progrès urgents sont nécessaires» notamment à destination des «personnes de plus de 60 ans, des hommes et de certaines minorités ethniques qui ont tendance à moins utiliser le service».

Le rapport déplore aussi une baisse de performance lorsque le système est sous pression lors des pics d’épidémie, et une dépendance trop forte aux cabinets de conseil dont les services sont coûteux, facturés souvent en moyenne 1.100 livres par jour, ce qui «devrait coûter des centaines de millions de livres aux contribuables».

Cet été, le programme de traçage du covid a aussi été critiqué pour avoir entraîné la mise en quarantaine d’un très grand nombre de cas contacts, aggravant dans certains secteurs les pénuries de travailleurs déjà aigües.