Belœil: le festival international des «Pom’s d’Or» est reporté à 2022

L’institution La Pommeraie a préféré annuler son édition 2021 plutôt que d’organiser un festival au rabais, avec peu de films en compétition.

Le festival international des «Pom’s d’Or» devait vivre sa 23e édition le 17 novembre au sein du centre culturel de Quevaucamps.

Si le contexte sanitaire aurait pu permettre la tenue de l’événement, via le Covid Safe Ticket, le centre La Pommeraie a dû se résoudre, comme en 2020, à jeter l’éponge.

En cause, une trop faible participation des institutions pour personnes handicapées et autres maisons pour enfants en difficulté qui subissent, eux aussi, les effets de la crise Covid.

«Ce festival demande une organisation importante et nous ne voulions pas d’une manifestation au rabais. Plutôt que d’avoir une dizaine de films en compétition au lieu des 25 productions habituelles, on a préféré tout annuler, nous explique Éric Lenz, le directeur général de La Pommeraie, qui dispose de plusieurs foyers d’hébergement à Ellignies-Sainte-Anne, Quevaucamps, Basècles (entité de Belœil) et Tourpes (Leuze).

Nous travaillons en étroite collaboration avec les institutions spécialisées et on a bien senti que les préoccupations étaient ailleurs. Et c’est bien normal dans notre milieu. Les équipes éducatives ont été monopolisées par les adaptations qu’il a fallu opérer au quotidien en raison du Covid. »

Une édition anniversaire en 2022: les 50 ans de La Pommeraie

Le festival des «Pom’s d’Or» constitue une vitrine exceptionnelle pour les délégations venues de Belgique mais aussi de France, de Suisse, d’Italie, de République Tchèque, du Québec… Une aventure cinématographie et humaine qui met en lumière, à travers la réalisation de films courts, d’animation ou de clips, le talent de ces personnes fragilisées.

À défaut de pouvoir dérouler le tapis rouge le 17 novembre, le centre La Pommeraie accueillera malgré tout, durant cette semaine, les résidents de deux institutions, l’une provenant de la région parisienne et l’autre du sud de la France. «L’occasion d’organiser des activités communes, comme des balades, avec nos résidents», précise le directeur général. La Pommeraie planche d’ores et déjà sur le programme de l’édition 2022 qui aura une saveur particulière: «Nous comptons bien mettre les petits plats dans les grands étant donné que l’on célébrera l’an prochain le 50e anniversaire de notre institution», assure enfin Éric Lenz.